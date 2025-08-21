「俺は悪くない」と話す夫…家事の分担から見えた妻の悲しみ【ママリ】

登場人物

一児の母・まこと。家事も育児も積極的だった夫と仲良し夫婦でしたが、夫の仕事が忙しくなり家事頻度が激減。不満が募り、ついに我慢の限界を迎えたまことは、夫と話し合うことを決意します…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。円満だった夫婦が、いつの間にか見失っていた大切なことを取り戻す物語『夫婦円満に足りないピース』をどうぞごらんください。

・ママ：まこと、1児の母

・パパ：まことの夫

・息子くん：まこととパパの子ども、生後10か月

「もやもや」の原因が判明

夫の仕事が忙しくなったころから夫へもやもやすることが増えてしまったまこと。ところがなぜこんなにもやもやしてしまうのか、自分でも原因がわからず悩んでいました。



ある日とうとう不満が爆発してしまい夫と話し合うことを決意。そして話しているうちに自分の本当の気持ちに気づきます。



「ありがとう」と言われなかったことがもやもやの原因だったのです。

いつの間にか、家事をするのが「当たり前」に

とても素直にまことの言葉を聞き入れ謝罪してくれた夫。「これから気をつける」と約束してくれました。



それから数年。現在のまこと家族の様子とは？

「ありがとう」たったそれだけの言葉で

家事に育児、そして仕事にと慌ただしい毎日を送っていると自分の感情を後回しにしてしまうことがありますよね。話し合うのが億劫だったり、相手のことを想って不満を口にするのを我慢したり…。



ですが不満を溜めこんでも何一ついいことはありません。むしろ感情が爆発してしまう原因になってしまいます。



億劫でも、面倒でも、自分の思っていることを伝えるのはとても大切ですね。夫婦だからといって「察して」は通用しません。



また、今回のケースのようになぜもやもやしているのか、話し合いをすることで自分の気持ちに気づくこともありますね。



今では「ありがとう」が溢れているまこと家族。子どもにとっても、素敵な環境ですね。当たり前と思わず、感謝の気持ちを忘れないことは、夫婦円満の秘訣ですね。

