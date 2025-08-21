「俺は悪くない」と話す夫…家事の分担から見えた妻の悲しみ【ママリ】
一児の母・まこと。家事も育児も積極的だった夫と仲良し夫婦でしたが、夫の仕事が忙しくなり家事頻度が激減。不満が募り、ついに我慢の限界を迎えたまことは、夫と話し合うことを決意します…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。円満だった夫婦が、いつの間にか見失っていた大切なことを取り戻す物語『夫婦円満に足りないピース』をどうぞごらんください。
登場人物
・ママ：まこと、1児の母
・パパ：まことの夫
・息子くん：まこととパパの子ども、生後10か月
「もやもや」の原因が判明
ある日とうとう不満が爆発してしまい夫と話し合うことを決意。そして話しているうちに自分の本当の気持ちに気づきます。
「ありがとう」と言われなかったことがもやもやの原因だったのです。
いつの間にか、家事をするのが「当たり前」に
それから数年。現在のまこと家族の様子とは？
「ありがとう」たったそれだけの言葉で
ですが不満を溜めこんでも何一ついいことはありません。むしろ感情が爆発してしまう原因になってしまいます。
億劫でも、面倒でも、自分の思っていることを伝えるのはとても大切ですね。夫婦だからといって「察して」は通用しません。
また、今回のケースのようになぜもやもやしているのか、話し合いをすることで自分の気持ちに気づくこともありますね。
今では「ありがとう」が溢れているまこと家族。子どもにとっても、素敵な環境ですね。当たり前と思わず、感謝の気持ちを忘れないことは、夫婦円満の秘訣ですね。
イラスト：まこと
記事作成: ママリ編集部
