プロフィギュアスケーターの高橋大輔さん（39）が21日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。アイスダンスでペアを組んだ村元哉中さん（32）とのケンカエピソードを暴露された。

ゲストで登場した村元さんは「高橋大輔へのクレーム」として、「牛乳をすすめただけで3日引きこもるのはやめて欲しい」との出来事を紹介。「これは私が悪かったんですけど」と前置きした上で、「試合が続いていて次の試合までに期間がなくて、（高橋さんが）風邪引いて咳き込んでいたので、コーチの方から“大輔に温めた牛乳にはちみつやスパイスを入れて飲ませなさい”って連絡が来た。ちょっと私がしつこく牛乳飲んだ方がいいよ、飲みなよって言って、怒っちゃった」と明かした。

さらに「その時たまたまスマホを持っていたんですけど…」とジェスチャーで高橋さんがスマホを地面に叩きつけたことを伝え、スタジオは騒然。共演者は「え？！」「なんで！？」と困惑の声を上げた。

高橋さんは「僕が100％悪いです」とした上で「タイミングがあるじゃないですか。牛乳飲むタイミングは自分で決めるっていう。それを3回、4回と言われたら…」と説明したが、お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気は「お母さんにキレてるみたい」と苦笑。

その後3日間引きこもったといい、村元さんは「本当に意味が分からないと思ってとりあえずほっといて。3日くらいして落ち着いているかなって思って、よくよく考えたら私も牛乳すすめるの変かなって連絡して。そしたらごめんって謝ってくれた。あんまり謝らないんですけど、その時は珍しく」と明かしていた。