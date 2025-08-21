「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が20日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。リーダー、団長安田（52）から言われているトリオ卒業の条件を明かす場面があった。

この日、事務所の大先輩、タレントの森脇健児と出演。トーク中、森脇はクロちゃんの特徴的な声に「君のやっぱ特徴言うたらクロちゃんボイスでしょ。それがだんだん、芸人声、いわゆる師匠声になってきたんや。魅力っていうのはそういうとこやねんて。で、だからいつまでも声を大切にしなあかんぜっていう話や」と主張した。

これに、クロちゃんは「団長にも言われたんですけど、だんだんこの声が低くなっておっさんの声になったら、もうお前は卒業だって。安田大サーカス卒業だって言われたんで、ちょっと卒業が近くなってんのかなと思って、ちょっとドキドキしてますね」と明かした。

これに、森脇は「それは君の本音を僕が言おうか。はよ卒業さしてくれと思ってると思う」とチクリ。クロちゃんは「言ってないから。いや、卒業してないですよ」と否定。森脇が「それはそれでええねんけど。トリオとしては僕ら分からへんやんか、トリオの悩みって分からへんやん」と話すと、クロちゃんは「楽しいですよ、そんなトリオやってんの」とした。

すると、森脇は「それはやってへんやん、最近活動。ロケ行った時にたまに集まってるだけやん」とピシャリ。「20年前の“ラッセーラー、ラッセーラー”もうあのネタやめぇ、ほんと。いつまでやってんねん。あれ評判悪いぞ。またこのネタや！言うてな、お客さんも最近それ分かってる」と語った。