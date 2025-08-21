グッドスマイルカンパニーは、アクションフィギュア「THE合体 ブラックウイング」を8月22日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、アニメ「超獣機神ダンクーガ」より、黒騎士アランが搭乗する巨大メカ「ブラックウイング」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「THE合体」で商品化するもの。

今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の予約開始日時を告知しており、「ブラックウイング」のシルエットのほか、「ダンクーガ」と合体している姿も確認できる。

(C)DANCOUGA Partner