“キーワード！F・I・N・A・L！”「超獣機神ダンクーガ」より「THE合体 ブラックウイング」が8月22日予約開始
【THE合体 ブラックウイング】 予約開始：8月22日12時 発売日・価格：未定
グッドスマイルカンパニーは、アクションフィギュア「THE合体 ブラックウイング」を8月22日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、アニメ「超獣機神ダンクーガ」より、黒騎士アランが搭乗する巨大メカ「ブラックウイング」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「THE合体」で商品化するもの。
今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の予約開始日時を告知しており、「ブラックウイング」のシルエットのほか、「ダンクーガ」と合体している姿も確認できる。
キーワード！F・I・N・A・L！
黒騎士アランが搭乗する巨大メカ
「ブラックウイング」が
遂に #THE合体 シリーズに登場！
獣を超え、人を超え
そして今、神をも超える---🔥
(C)DANCOUGA Partner