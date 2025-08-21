【もうメロメロ】2.2万いいね！スイカの『小さく切って』に、息子が放ったまさかの【天才的すぎる言い換え】【ママリ】

「スイカを小さく切って」を究極にかわいく…！子の言い回しに2.2万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはまみむ(@mamamamamimimi_)さんの息子さんのかわいすぎるお願いについての投稿です。子どもが少しずつ言葉を覚え、一生懸命に自分の思いを伝えようと頑張る姿は本当にかわいらしいですよね。





投稿者・まみむさんの息子さんは「スイカを小さく切ってほしい」という気持ちを、自分の知っている精一杯の言葉で伝えてくれたそう。それがあまりにもかわいくて話題となりました。

スイカを一口サイズにカットしてもらいたい息子が「ママ、すいかしゃんに、ちいさくなーれってちてくれる？」って言ってるのその表現可愛すぎるで賞あげたい🏅

「小さくして」「切って」ではなく、なんと「すいかしゃんに、ちいさくなーれってちてくれる？」とお願いしてきた息子さん。スイカのことをちゃんと「スイカさん」とさん付けしているところがなんともかわいい…。そして、まるで魔法の呪文のような「ちいさくなーれ」も愛らしいですよね。



この投稿には、同様に幼稚園や保育園でかわいい言い回しを教わっている方からの共感の声や「かわいすぎる」などとほっこりする声が寄せられていました。



言葉は成長とともに変化するため、こうしたかわいい言い回しはぜひメモや動画で残しておきたいですね。お子さんの愛らしい言葉に心が癒やされる投稿でした。

生後6か月の横顔に14万いいね！赤ちゃんにしか出せないフォルム

ご紹介するのはセイ(@IlaY24QDt24jozo)さんの投稿です。忙しい毎日を送っていると誰かや何かに心乱されたり、イライラしたりする場面がいくつもありますよね。そんな時、皆さんはどんな方法で自分の心をしずめているでしょうか。



投稿者・セイさんの場合はある写真を見返すことで心を保つことができるそう。幸せがギュッと詰まったそのフォルムを見れば、あなたも癒やされるかも。

©IlaY24QDt24jozo

私は心を乱されることが起こると、息子の6ヶ月時のフォルムを見て自分を宥(なだ)めます。

ほっぺの形がまるで『クレヨンしんちゃん』のようなフォルムの息子さん。ふっくらしてプニプニとしていることが想像できるフォルムを見ることで、心が安らぐというのは理解ができる気がしますよね。



この投稿に「赤ちゃんしか出せない絶妙なかわいいフォルム」や「ふっくらしあわせが詰まってる。」といったリプライがついていました。わが子はどんな瞬間でもかわいいですが、赤ちゃん期の愛おしさは特別ですよね。



幸せを感じる写真に見ている人の心もほっこりと和らぐ、癒やしの投稿でしたね。

小6息子、早帰りだった理由に「は？」母のつぶやきに20万いいね

ご紹介するのは、社畜のごぼう@野生の管理栄養士(@syatikunogobou)さんの投稿です。子育てをしていると、さまざまな大変なことがありますよね。「うちだけかな…」と困っていることも、子育てあるあるなのかもしれません。ごぼうさんはある日、帰宅が早かった小6の息子に早いね？と声をかけると、驚きの答えが返ってきたそうで…？

次男「ただいまー！」

ワイ「早くね？」

次男「今日保護者会で短縮だったー！」

保護者のワイ「は？」

なんと、学校で保護者会があったことを終わってから知ったごぼうさん。同じ状況なら誰しも「聞いてないよ！」とガックリしてしまうのではないでしょうか。ペーパーレス化が進み、予定などをアプリやメールで知らせてくれる学校もあるものの、中には直接プリントでしか知らされないこともありますよね。



この投稿には「プリントってなかなか届かないよね…」「ママ友チーム内で誰かが手紙ゲットしたらグループlineにupすることになってます」といったコメントが寄せられていました。社会に出てからの報連相の練習の面もあるので、子どもから親に伝える必要があるものの、万が一子どもからプリントが届かなかった場合の対策も必要なのかもしれませんね。



子どものうっかりに、あるある…と共感できる投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）