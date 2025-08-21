¡Ö´é¤¬ÊÒ¼ê¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¡Ä¡×¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤¬¥¥ó¥°¥ª¥ÖK-POP¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°à¾×·â¼Ì¿¿á¤Ë¡ÖAI¤Ç¤¹¤«?¡×¡Ö»ä¤âÊú¤¤·¤á¤Æ¡ª¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¿ÈÄ¹218¥»¥ó¥Á¡¢¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤Î¼ê¤ÈG-DRAGON¤Î´é¤¬¡Ä
¡¡´Ú¹ñ¿Í³ÊÆ®²È¤Î¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦K-POP¤È¸À¤ï¤ì¤ëBIGBANG¤ÎG-DRAGON¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖGD birthday. ¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡£ÆÃÊÌ¤Ê½Ð²ñ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢18Æü¤Ë37ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿G-DRAGON¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÆ°²è¤ò¾Ò²ð¡£G-DRAGON¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÈÄ¹218¥»¥ó¥Á¤Î¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤Î¼ê¤è¤ê¤â¾®¤µ¤ÊG-DRAGON¤Î´é¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¤Þ¤¿2¿Í¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤ÊÉ½¾ð¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏAI¤Ç¤¹¤«?¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÌû²÷¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤âÊú¤¤·¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖGD¤Î´é¤¬ÊÒ¼ê¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â¤¤¤¿¤º¤é¤Ã»Ò¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£