『水ダウ』女子中高生の人気芸人ランキングTOP10【一覧】 ノンスタは前人未到の快挙
20日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（後10：00）では「女子中高生の人気芸人ランキング、時は令和七年さすがにNON STYLEもうランク外説」を検証した。
【写真】顔が違う…ノンスタ井上が公開した施術のビフォーアフター
これまで5度にわたって行われてきたNON STYLEの"本当の人気"検証で「女子中高生の人気芸人ランキング」を調査。番組では、女子中高生900人に街頭インタビューを行った結果を発表していった。
その結果、NON STYLEは5位にランクインし、11年間トップ5を果たしたのはNON STYLEのみという結果に。スタジオからも驚きの声が上がっていた。
■番組内で発表されたトップ10
1位：チョコレートプラネット（103票）
2位：ジャルジャル（81票）
3位：サンドウィッチマン（58票）
4位：レインボー（52票）
5位：NON STYLE（47票）
6位：霜降り明星（41票）
7位：ガンバレルーヤ（35票）
8位：かまいたち（34票）
9位：千鳥（33票）
10位：狩野英孝（29票）
