冒頭の写真、左側は本物ですが、右側は木彫りでできているんです。

SNSで作品がバズりまくりの「木彫りアーティスト」のキボリノコンノさん。その作品を見てみると、だんご、ヨックモックのシガール、うなぎパイ……おいしそうな食べ物がいっぱいです。

お菓子を木彫りでつくるときは、まず、そのお菓子を食べることから始めるそうです。作品が世に送り出されるまでの誕生秘話がたっぷり載った『まだ何になるかわからない』より一部抜粋し再構成のうえ、作品にかける想いを作品写真とともにお届けします。

食べ物を題材として選んだ理由

木彫りでつくる題材として「食べ物」を選んだ理由は、まずはみんなが知っている身近な題材だから。それと、僕が小さいときから食べることへのこだわりを強く持っていたからです。

幼稚園生のときは冷たいお弁当を食べるのがいやで、お昼ごはんの時間は一人砂場で遊んでいたんですよ。母は僕が「お弁当が冷めているから食べられない」ということに気づいて、サンドウィッチをつくってくれるようになりました。サンドウィッチであれば、もともと常温の食べ物だから食べることができたんですよね。

おそらく料理の「おいしい瞬間」「味わってほしいタイミング」を逃さずに食べたい、という欲が強いんだと思います。僕はいまだに、冷めたごはんを冷たいまま食べるのが好きではないんです。必ず温め直して食べます。「ごはんはできたてが一番」という思いがあって、そこからレベルが下がっていけばいくほど、食べたくなくなってしまうんです。

舌も敏感で、たとえば「静岡コシヒカリ」を家で食べていて、その袋が終わって、同じ「静岡コシヒカリ」に買い替えたとしても「お米を新しくした？」と気づくような子どもでした。

そんな僕の執着もあってか、母はこだわりを持って料理をしてくれました。母の料理は本当においしくて、よくある家庭の定番料理であっても、下ごしらえや調理工程など、すごく丁寧につくってくれていました。普通のポテトサラダに見えるものも、つくり方を母に聞いてみると、細かな下ごしらえの工程が多くて驚いたことがあります。

僕は兄と妹の3兄妹ですが、部活をするような年齢になり、それぞれの帰宅時間がバラバラになっても、母は一人ひとりの帰る時間に合わせてあげ物をその都度あげて、できたてを食べさせてくれていたんです。

父はというと、夕食が魚のお刺身の日は「マグロはこのスーパー」「白身魚はこの市場で」と、遠く離れたお店やスーパーをはしごして買ってきてくれるなど、僕たちに「おいしい」を体験させるためにこだわってくれていました。

そのお菓子を食べることから始める

そんな両親のこだわりと家族への思いやりを感じながら育ててもらったので、僕ら兄妹はみんな舌が肥えていて、焼き方や火加減、素材の違いなど、料理をおいしくするための些細な工夫を敏感に感じ取るようになっていったんです。そして料理の感想を延々と言い合いながら、食事をしていました。



（写真：『まだ何になるかわからない』より）

このとき、ただ「おいしい」と言うだけではなく「今日の玉ねぎは、シャキッとみずみずしいね」「このマグロの赤身は弾力がすごいね」「このヒレカツはお肉に甘味があるから、お肉の断面のところに少し塩をつけて食べると、おいしさが引き立つね」などと、五感で料理を味わい、細かなところに注目し、具体的に感想を言い合うのがわが家の食卓でした。

大人になってからは、自分もこだわって料理をするようになりました。家族にも一番おいしい状態を届けたいから、食材選びから調理方法にもこだわって、できたてを食べてもらっています。

「おいしいものを、一番おいしい瞬間に味わいたい」というようなこだわりのある家庭で育ったことが、僕が食べ物を観察する視点、食べ物の作品をつくるこだわりにつながったのかなと思います。

たとえばお菓子を木彫りでつくるときは、まず、そのお菓子を食べることから始めます。

「サクサクだな」「この端の部分の、カリッとした食感が特徴的だな」と、おいしいと思うところをまず五感で観察します。それからお菓子をもう一度見てみると、たとえば食感を出すためにスナック菓子の中が空洞になっていたり、その部分だけ薄くつくられていたりするのがわかります。

「きっとお菓子メーカーの開発担当の方は、こういう部分にこだわりを持って商品開発しているんだろうな」と、メーカーさんの思いや製造工程を想像しながら、その箇所を忠実に再現していくんです。

うなぎパイなら「パイ生地のサクサク感と、端っこの甘いカリカリ部分をしっかり表現したい」「パイ生地が焼かれて、一層一層が膨らんでできたデコボコを再現したい」と思えてくるんです。



（写真：『まだ何になるかわからない』より）

僕の拠点である静岡県を代表する、大好きなお菓子です。パリパリしたパイの食感を再現するため、作品と本物のうなぎパイを何度も触り比べながら、同じ触り心地になるまで彫刻しました。パイ生地のフチには、砂糖の粒まで再現しています。

食へのあくなきこだわり。それが僕の作品の「おいしそう」の表現につながっているんじゃないかなと思います。なので僕の感覚としては、木彫りで食べ物の形をした作品を彫っているというよりは、大好きな食べ物を「木」という材料で料理している感覚に近いんですよね。

「おいしい」体験を要素に分解し、木彫りで表現する

自分が一番「おいしい」と思う瞬間をとらえて、その瞬間を木彫りで表現することにこだわった作品の一つが、ヨックモックさんの「シガール」です。

つくるきっかけは「シガール」好きな妹からのリクエストでした。実際に食べてみると、やっぱりおいしいのはサクッとした生地の食感や、ひと口食べた直後にバターの香りがふわっと香ってくるところ。この体験を一つひとつ要素に分解して、木彫りの表現につなげていくんです。



（写真：『まだ何になるかわからない』より）

たとえば「シガール」のサクッとした食感は、生地を巻いている独特な形状や、生地の気泡の混じり具合から生まれているのではないか。バターや砂糖の香りが感じられるのは、真ん中に空洞があり、そこから口の中に流れてくるのではないか……。

シガールの透明の袋づくりにも挑戦





このように「おいしい」につながる商品の細かな特徴、生地のつくり方や形のこだわりを観察し、それらを感じられるように、木彫りの表現にこだわっていったんです。

くわえて、リクエストをくれた妹や見てくれる人たちに、もっと「驚き」を届けたいと思い、「シガール」の透明な袋までも木でつくることに挑戦しました。透けて見えるように、袋の内側も描き込んだんです。

シガールの「サクサク」した生地の食感をつくるため、生地を巻いている独特な形状や、生地の気泡の混じり具合を忠実に再現しました。微妙な焦げ目がついているようなグラデーションもこだわりの一つ。後ろの透明な袋も木彫りでつくっています。



（写真：『まだ何になるかわからない』より）

この「シガール」の投稿も、ものすごく話題になりました。

「本当に木でできているの!?」「袋も木なんて信じられない！」

バズり始めたタイミングで、ヨックモック公式アカウントが引用投稿してくれて。このできごとが、僕の活動に大きな発見をもたらすことになりました。

