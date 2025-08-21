韓国発キャラクター「チェゴシム」と「コジコジ」がコラボ ポジティブなメッセージを届ける
CHOCOLATE Inc.は、日本展開を手がける韓国発キャラクター「チェゴシム」と、さくらももこ原作の「コジコジ」が初めてコラボレーションし、9月19日よりJR池袋駅南改札前にてポップアップイベントを開催することを発表した。また、ポップアップで販売予定の一部商品をきょう21日に先行公開した。
ポップな色合いとポジティブな世界観から国内外のZ世代を中心に注目を集めている「チェゴシム」と、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の「コジコジ」による本コラボの見どころは、ゆるいタッチのイラストと、心にそっと寄り添う言葉たち。「きみはきみ わたしはわたしだよ」というメッセージ付きのイラストは「チェゴシム」の作者・チェゴシム氏による描き下ろしで、「コジコジ」に登場する人気キャラクターと“ゴシムちゃん”たちが独自の世界観で描かれている。ポップアップでは、キャラクターのコラボアートを使用したお守りカードや、マスコットなどを販売予定。
みんなの幸せを願う「チェゴシム」と、何気ないセリフが時に真理を突く「コジコジ」、それぞれの世界観をより多くの人に届けたいという思いから今回のコラボが決定。「チェゴシム」風のタッチで描かれた個性豊かな「コジコジ」のキャラクターたちと色も形もバラバラな“ゴシムちゃん”たちが、イベントやコラボ商品、SNSなどを通じて、ありのままの自分を肯定してくれているような言葉やポジティブなメッセージを届ける。
■ピックアップ商品
『チェゴシム×コジコジお守りカード（全5種）』各220円
「チェゴシム」の定番人気商品・お守りカードがコラボ特別バージョンで登場。表面には「コジコジ」、裏面には「あかちゃんゴシム」が描かれた「わたしはわたしだよお守り」や、お茶を沸かした「やかん君」とそのお茶を飲む「うさゴシム」が並んだ「いいともだちお守り」など、全5種類を販売。
『チェゴシム×コジコジコラボ マスコット（全2種）』各2530円
バッグなどに付けて持ち歩きたいボールチェーン付きのマスコットは、「チェゴシム」風タッチの「コジコジ」と、「コジコジ」の格好をした「うさゴシム」の全2種類。きゅるんとした瞳と、ほっぺたがポイント。
※価格は全て税込
（C）choigosim（C）さくらももこ
