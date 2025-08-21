「三世代で楽しむ富士急ハイランド」
都心から高速バスでわずか1時間半の日帰り圏内の遊園地「富士急ハイランド」で
親子三世代で楽しめる情報をお届けする企画。

＜出演者＞
横山裕
榊原郁恵
永尾柚乃

＜放送で伺った施設＞
【富士急ハイランド】
●入園料：無料
●ワンデイパス：大人（18歳〜64歳）　6,000円〜
　　　　　　　　中高生　5,500円〜
　　　　　　　　小学生　4,400円〜
　　　　　　　　幼児（1歳〜）・シニア（65歳〜）　2,100円〜
　※期間により料金が変動いたします
　※一部利用出来ないアトラクションがあります
●トーマスランドパス：大人（18歳〜64歳）・中高生　3,000円〜
                  　 小学生　2,500円〜
　　　　　　　　　　　幼児（1歳〜）・シニア（65歳〜）　2,000円〜
　※期間により料金が変動いたします
□カフェブリオッシュ
　・ふじちゃん　５００円
□FUJIYAMAタワー　※期間により料金が変動いたします￥
　・FUJIYAMAスカイデッキ利用券：大人・シニア　1,000円〜
　　　　　　　　　　　　　　　　 中高生　800円〜
　　　　　　　　　　　　　　　　 小人　600円〜
　　　　　　　　　　　　　　　　 幼児　500円〜
□ほぼほぼジェットコースターV
□宇治久兵衛
　・泡抹茶アイス　850円
　・泡抹茶ラテ　780円
□富士山せんべい
・富士山たこせんべい　700円
□ピザーラエクスプレス
・フジヤマピザ　1,000円　※富士急ハイランド限定
□ゲゲゲの妖怪横丁
・鬼太郎本舗 レトロトートバッグ　3,300円
・キャラックス鬼太郎　各種440円
・オーガニックコットンタオルはんかち　880円
・鬼太郎クリアマグネット　各種550円
□ナガシマスカ
□クール ジャッパーン
□リサとガスパールのそらたびにっき  
□無重力マッサージ　300円/12分

※値段などは全て放送時の情報です

「話題の新業態　調査するンデス」
新業態のお店を巡り、その人気の理由や安さの秘密を調査する企画です。

〈出演者〉
やす子
木村昴

〈放送で紹介した商品〉　
【果実屋珈琲　国分寺店】
焼肉きんぐなどを手がける「物語コーポレーション」の新業態のお店
・フルーツミックス　1,298円
・甘熟マンゴーのパフェ　2,079円　※夏季限定
・白桃のパフェ　2,189円　※夏季限定　※8月末までの販売　※杉並上井草店では販売しておりません

【ゴディバクレープ　南町田グランベリーパーク店】
今年4月にオープンしたゴディバの新業態のお店
＜紹介したメニュー＞
・ガトー生ショコラブリュレ　1,100円
・チョコレートバター和三盆  605円
・ミックスベリークレームブリュレ 1,100円　※季節限定  

【矢澤チキン　東京ミッドタウン店】
今年6月にオープンした精肉卸会社ヤザワミートが手がける新業態チキンカツ専門店
＜紹介したメニュー＞
・矢澤プレート トリプル 2,068 円
・チーズオムカツボウル（フィレ）　1,958円

※値段などは全て放送時の情報です

「手間抜き商品で楽々クッキング」
「フライパンで焼く」「鍋で煮る」など、何かと手間がかかる料理。
そんな手間を省くために、「レンジで温めるだけ」「和えるだけ」の
簡単に料理ができるように開発された時短商品を使用して料理を行う企画です。

＜紹介した商品＞
□ニッスイ
・まんぞくプレート ふっくらごはんとカツカレー　オープン価格
□理研ビタミン
・割るだけスープ コーンスープ　367円
□キッコーマン
・具麺（ぐーめん） ツナトマトサラダそうめん　256円

※値段などは全て放送時の情報です