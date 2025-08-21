「三世代で楽しむ富士急ハイランド」

都心から高速バスでわずか1時間半の日帰り圏内の遊園地「富士急ハイランド」で

親子三世代で楽しめる情報をお届けする企画。



＜出演者＞

横山裕

榊原郁恵

永尾柚乃



＜放送で伺った施設＞

【富士急ハイランド】

●入園料：無料

●ワンデイパス：大人（18歳〜64歳） 6,000円〜

中高生 5,500円〜

小学生 4,400円〜

幼児（1歳〜）・シニア（65歳〜） 2,100円〜

※期間により料金が変動いたします

※一部利用出来ないアトラクションがあります

●トーマスランドパス：大人（18歳〜64歳）・中高生 3,000円〜

小学生 2,500円〜

幼児（1歳〜）・シニア（65歳〜） 2,000円〜

※期間により料金が変動いたします

□カフェブリオッシュ

・ふじちゃん ５００円

□FUJIYAMAタワー ※期間により料金が変動いたします￥

・FUJIYAMAスカイデッキ利用券：大人・シニア 1,000円〜

中高生 800円〜

小人 600円〜

幼児 500円〜

□ほぼほぼジェットコースターV

□宇治久兵衛

・泡抹茶アイス 850円

・泡抹茶ラテ 780円

□富士山せんべい

・富士山たこせんべい 700円

□ピザーラエクスプレス

・フジヤマピザ 1,000円 ※富士急ハイランド限定

□ゲゲゲの妖怪横丁

・鬼太郎本舗 レトロトートバッグ 3,300円

・キャラックス鬼太郎 各種440円

・オーガニックコットンタオルはんかち 880円

・鬼太郎クリアマグネット 各種550円

□ナガシマスカ

□クール ジャッパーン

□リサとガスパールのそらたびにっき

□無重力マッサージ 300円/12分





