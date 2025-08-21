ILLIT「TGC」初出演でメインアーティストに決定 桜井玲⾹・⽯川愛⼤・豊⽥裕⼤ら新たな出演者発表【TGC 2025 A／W】
【モデルプレス＝2025/08/21】9月6日にさいたまスーパーアリーナにて開催される「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER」（以下、「TGC 2025 A／W」）より、出演者第8弾・メインアーティスト4弾が解禁された。
【写真】ILLIT、全員黒髪ボブのビジュアル
メインモデルには、2019年に乃⽊坂46を卒業後、ミュージカル「ボニー＆クライド」や現在配信中のショートドラマ「プロ彼⼥の条件 芸能⼈と結婚したい⼥たち」への出演など、⼥優として多⽅⾯で活躍中の桜井玲⾹、2020 年に開催された「ヤングジャンプ『制コレ20』」でグランプリを受賞。2021年には短編映画「花咲く頃に、僕らは」で映画初出演にして主演を務め、2025年3⽉には⼤学を卒業、今後のさらなる活躍が期待されるモデル・⼥優の⽉野有菜の出演が決定した。
そして、ゲストにはTGC初出演の出演者が勢揃い。東京2020オリンピック閉会式でのソロパフォーマンスや有名アーティストのMV振付を⼿掛け、Netflix ドラマ「First Love 初恋」では俳優としても活躍するなど、表現者として多彩な才能を発揮し続けるアオイヤマダ、昨年「メンズノンノモデルオーディション2024」で準グランプリを受賞し、雑誌「MEN’S NON-NO」の専属モデルとして活動する⼀⽅、映画「パリピ孔明 THE MOVIE」や現在放送中のドラマ「恋愛禁⽌」に出演し、俳優としても着実に実⼒を伸ばしている⽯川愛⼤、同じく雑誌「MEN’S NON-NO」の専属モデルを務め、NHK⼤河ドラマ「光る君へ」や現在放送中のドラマ「DOPE ⿇薬取締部特捜課」など、数々の話題作に出演している豊⽥裕⼤、カリスマキャラを前⾯に出した「カリスマンザイ」と称される漫才が特徴のお笑いトリオ・リンダカラー∞のメンバーとして活動するりなぴっぴがTGC初出演を果たす。
さらに、2023年3⽉にTBS×韓国SBSグループ×FNC ENTERTAINMENTによる⽇韓合同サバイバルオーディション番組「THE IDOL BAND：BOY’S BATTLE」で優勝し、2023年6⽉26⽇にデビューデジタルシングル「Over the Rainbow」で⽇韓同時デビュー。その後、2025年4⽉にシングル「Beat it Beat it」でメジャーデビューを果たし、2024年8⽉20⽇にメジャーセカンドシングル「Teenage Blue」をリリース。さらに2025年9⽉から「Teenage Blue」を引っ提げて、東京、⼤阪、ソウル、⾼雄を巡る2度⽬のアジアツアーを開催するなど、精⼒的に活動を続けるHi-Fi Un!cornがTGC NEXT ARTISTとして登場する。
2023年に開催されたサバイバル番組「R U Next？（アーユーネクスト？）」で選ばれ、2024年3⽉にデビューを果たすと、デビュー曲「Magnetic」はキャッチーで覚えやすいメロディが注⽬を集め、TikTok⼈気楽曲年間チャート「Music Year on TikTok 2024」の「Top 10 Song」チャートで韓国4位、⽇本3位にランクイン。2024年6⽉に発表されたBillboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再⽣回数1億回を突破（ビルボードジャパン史上3位タイの速さでの達成）、2025年5⽉にはSpotifyでK-POPグループのデビュー曲で最速でストリーミング6億回再⽣を突破した。さらに、2025年2⽉にリリースされた初の⽇本オリジナル曲「Almond Chocolate」は、Apple Music「週間ソング・ランキング」で歴代K-POPグループ初の⽇本オリジナル曲最⾼順位を記録。現在は初のファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY」を開催中で、9⽉1⽇にはJapan 1st Single「時よ⽌まれ」で⽇本デビューを控えている5⼈組ガールグループ ILLIT（アイリット）のTGC初出演が決定。出演に際し、「Japan 1st Single リリース直後にTGCというとても⼤きなイベントに出演する機会をいただけて、本当に嬉しくて光栄です！ILLIT の⾳楽を通して皆さんに良いエネルギーを与えられるよう、 私たちならではの魅⼒を込めた最⾼のステージをお届けできたらと思います。ぜひ⼀緒に楽しみましょう！」とコメントを寄せた。
2023 年の⽇本初演で反響を呼んだ、ジャンポール・ゴルチエの半⽣を描くエンタテインメント「ファッションフリークショー」が、2025年9⽉に⽇本へ再上陸。これを記念し、ジャンポール・ゴルチエ「ファッションフリークショー」スペシャルステージが決定した。
本作は世界的ファッションデザイナーとして知られるジャンポール・ゴルチエが幼少期からトップデザイナーとして躍進していく激動の半⽣と創造の軌跡を、⾳楽・ダンス・ファッションを融合させ、舞台芸術として描いた唯⼀無⼆のエンタテインメント。2018 年のパリ初演では、演劇評論家やメディア誌から賞賛を集め、数々の演劇賞にノミネートされるなど⾼い評価を獲得。その後、2022年のロンドン上演を経て、2023年の⽇本公演を⽪切りに、ドイツ、ポルトガル、イタリア・ミラノ、スペイン、オーストラリアと、世界各地で熱狂を巻き起こしてきた。
また、本公演を応援するアンバサダーには増⽥貴久、森星、萬⽥久⼦が就任し、それぞれの視点から「ファッションフリークショー」の魅⼒を発信している。世界を魅了する「ファッションフリークショー」とTGCのコラボレーションが⽣み出す、特別なステージを展開する。
「⼤阪・関⻄万博 PR ブロンズパートナー」として、2025年4⽉13⽇に開幕した⼤阪・関⻄万博の認知拡⼤・機運醸成・来場意欲喚起に取り組んできた TGC。2023年3⽉開催の「マイナビ TGC 2023 S／S」からスタートした「EXPO 2025 SPECIAL STAGE」は、TGC 地⽅開催を含む全てのTGCで、スペシャルゲストが登場する注⽬ステージとして展開してきた。
そして今回、⼤阪・関⻄万博閉幕まで残り1ヶ⽉半となるタイミングで、このスペシャルステージもラストを迎える。TGCならではの特別なコラボレーションを交え、スペシャルゲストが登場予定。TGC最多出演キャラクターである⼤阪・関⻄万博公式キャラクターのミャクミャクも登場して⼀緒に会場を盛り上げる。
20周年を迎える「TGC 2025 A／W」のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導いていく。（modelpress編集部）
イベント名称：第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER （略称：マイナビ TGC 2025 A／W）
開催日時：2025年9月6日（土）開場12：00、開演14：00、終演21：00（予定）
会場：さいたまスーパーアリーナ（〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心8）
メインモデル：嵐莉菜、アリアナさくら、安⻫星来、池⽥エライザ、池⽥美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、岡崎紗絵、⼩川桜花（Girls²）奥⽥彩友（SWEET STEADY）、加藤史帆、加藤ナナ、⾦村美玖（⽇向坂46）、⾹⾳、茅島みずき、川⼝ゆりな、河村ここあ、上坂樹⾥、⼩坂菜緒（⽇向坂46）、⼩林由依、雑賀サクラ、さくら、桜井玲⾹、佐々⽊久美、Shiho、⽩⽯まゆみ（SWEET STEADY）、鈴⽊ゆうか、せいら、⽴花琴未（CANDY TUNE）、⽥鍋梨々花、⽥村保乃（櫻坂46）、⽉野有菜、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、⽣⾒愛瑠、希空、⼟⽅エミリ、藤⽥ニコル、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本⽥紗来、MINAMI、三吉彩花、村上愛花、村瀬紗英、守屋麗奈（櫻坂46）、⽮吹奈⼦、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）／櫻坂46）、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、りんか 他 ※50⾳順
モデル：稲垣姫菜、⿊嵜菜々⼦、平美乃理、⾕崎早耶（≠ME） 他 ※50⾳順
ゲスト：アオイヤマダ、あの、⽯川愛⼤、岩瀬洋志、くれいじーまぐねっと、⼩宮璃央、しなこ、翔、曽野舜太、平祐奈、⾼橋⽂哉、高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）、綱啓永、とうあ、夏⽣⼤湖、NOA、野村康太、樋⼝幸平、本⽥響⽮、松本仁、丸⼭礼、⽔沢林太郎、村重杏奈、綱啓永、とうあ、豊⽥裕⼤、夏⽣⼤湖、NOA、野村康太、樋⼝幸平、本⽥響⽮、松本仁、丸⼭礼、⽔沢林太郎、宮世琉弥、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和⼈、MON7A、⼭下幸輝、りなぴっぴ（リンダカラー∞）他 ※50 ⾳順
メインアーティスト：ILLIT、aoen、CANDY TUNE、FRUITS ZIPPER、ME:I、MEOVV、WILD BLUE 他 ※50⾳順
TGC NEXT ARTIST：Hi-Fi Un!corn 他※50⾳順
MC：EXIT、鷲⾒玲奈 ※50⾳順
スタジオMC：柏⽊由紀、TGCオフィシャルサポーター HIROMI（マーケティングアドバイザー）、TGCオフィシャルサポーター FUKAMI（ファッションディレクター） ※50 ⾳順
【Not Sponsored 記事】
◆桜井玲⾹・豊⽥裕⼤ら「TGC」出演決定
◆ILLIT、メインアーティストとして出演
◆ジャンポール・ゴルチエ「ファッションフリークショー」スペシャルステージ決定
◆「EXPO 2025 SPECIAL STAGE」開催決定
◆「TGC 2025 A／W」のテーマは「BEYOND TOGETHER」
◆「TGC 2025 A／W」開催概要
