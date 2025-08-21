元AKB48メンバー、4歳娘を顔出し 親子ショットに反響「2人とも可愛い」「おしゃれ」
【モデルプレス＝2025/08/21】元AKB48メンバーでタレントの佐藤すみれが8月21日、自身のInstagramを更新。4歳の娘との親子ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】元AKBメンバー、娘顔出しの微笑ましい2ショット
佐藤は「今日オープンのLIMITED STOREに行ってきました。思えば10代の頃から着ていたなぁ」とSNIDEL TOKYO AOYAMAの限定ショップを訪れたことを報告し、紫色の壁を背景に4歳の娘との2ショットを披露。佐藤はグレーのワンピース、娘はピンクのドレス風の姿で顔を寄せ合っている。娘の様子について「綺麗なお姉さんたちに囲まれて4歳は緊張してたナ」と微笑ましく紹介した。
この投稿に、ファンからは「親子で可愛い」「娘ちゃん美人」「微笑ましい」「素敵な親子」「癒される」「おしゃれ親子」といった声が上がっている。
佐藤は、2021年1月に総合格闘家でK-1ファイターの愛鷹亮との結婚と第1子妊娠を公表。同年6月には長女、2023年9月には長男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元AKBメンバー、娘顔出しの微笑ましい2ショット
◆佐藤すみれ、限定ショップで娘と2ショット
佐藤は「今日オープンのLIMITED STOREに行ってきました。思えば10代の頃から着ていたなぁ」とSNIDEL TOKYO AOYAMAの限定ショップを訪れたことを報告し、紫色の壁を背景に4歳の娘との2ショットを披露。佐藤はグレーのワンピース、娘はピンクのドレス風の姿で顔を寄せ合っている。娘の様子について「綺麗なお姉さんたちに囲まれて4歳は緊張してたナ」と微笑ましく紹介した。
この投稿に、ファンからは「親子で可愛い」「娘ちゃん美人」「微笑ましい」「素敵な親子」「癒される」「おしゃれ親子」といった声が上がっている。
佐藤は、2021年1月に総合格闘家でK-1ファイターの愛鷹亮との結婚と第1子妊娠を公表。同年6月には長女、2023年9月には長男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】