リキッドシリコーンケースとは一体…。

もしかしたら9月9日に発表されるかもしれないiPhone 17シリーズ。大切な本体を衝撃から守るためのApple（アップル）純正保護ケースの新作も同時に登場することが予想されます。

果たして素材は引き続きシリコンが採用されるのかも気になるところですが、今年はストラップホールが付いた新しいデザインになるかもしれません。

iPhone 17向けとされる本体ケースに、ストラップホールらしき穴

リーカーのMajin Bu氏が、iPhone 17向けの新しいリキッドシリコーンケースと主張するショート動画を公開しました。この動画、よく見るとケースの下部両端には、謎の穴が2つ搭載されているのが確認できます。これはおそらく、ストラップを通すためのストラップホールとみられ、アクセサリーを取り付けられるようになるのかもしれません。

Bu氏はこのケースがApple純正品のモノとは明言していませんが、リキッドシリコーンケースという名称から、Appleが各最新OSで採用する新デザインのリキッドグラスと何か関係があるような気もします。もちろん真偽は不明ですが…。

仮にApple純正保護ケースにストラップホールが備わったら、ちょっとお得感がありそうですね！

