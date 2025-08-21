【デンバー（米コロラド州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２０日（日本時間２１日）、敵地でのロッキーズ戦に先発投手１番指名打者で出場し、投手としては自己ワーストタイの９安打を浴び、４回５失点で今季初黒星を喫した。

スコアは３―８だった。打者としては一回に右翼線二塁打を放って２打数１安打、１四球だった。八回に代打を送られて退いた。

通常なら大谷の取材対応は試合終了後、すぐに行われるが、この日は違った。四回に痛烈なライナーの打球が直撃した右太ももの治療のため、大谷が報道陣の前に出てきたのは試合が終わってから約３０分後だった。

「チームに申し訳ないし、ただただ、自分の投球に不満があるというか、情けないなという投球内容だった」。４回５失点と崩れ、チームも敗戦。自らを責める言葉が続いた。

二回に適時二塁打と犠飛で２失点。四回は先頭からの５連打を含む６安打を許して３失点した。１番フリーマンに右前適時打を浴びて５点目を失った場面では、マウンド上でうなだれた。

日本人選手ではイチロー（マリナーズなど）、松井秀喜（ヤンキースなど）に次いで３人目となるメジャー通算１０００試合出場の節目だったが、苦い記憶が刻まれた日となった。

標高約１６００メートルの高地にあるロッキーズの本拠地クアーズ・フィールドは、空気抵抗が少なく、変化球が曲がりにくいとされる。その影響はあったようだが、打たれた理由にはしなかった。大谷は「そこはブルペンで確認しながら、ボールが動かないというのはしっかり理解しながらマウンドには上がっている。もちろん、言い訳にはならない。次にここで投げる機会があった時に今日の経験を生かせるように、まず、しっかりと反省したい」と語った。

打球が直撃した右太ももについては、「今の段階では（今後の出場は）大丈夫なんじゃないかなと思っている。しっかりケアをして、通常の状態に早く戻れるようは努めたい。膝ではなかったので、最悪のシチュエーションではなかった」と明かした。

２２日からはナ・リーグ西地区２位のパドレスとの首位攻防３連戦を控える。元々、連戦の疲労などを考慮して休養する予定だった２１日のロッキーズ戦は、出場せずに患部の回復に努めることになりそうだ。