大手コンビニエンスストアのファミリーマートは２１日、今年２月に同社の「おむすびアンバサダー」に就任したドジャース・大谷翔平投手（３１）を起用した新キービジュアル、新ＣＭを放映することを発表した。

おにぎり専門店ぼんご、肉の老舗柿安という２つの名店監修による進化系と新贅沢（ぜいたく）の２つの“シン”おむすびを展開する「シンおむすび二刀流、発表。」キャンペーンを２６日から全国約１万６３００店のファミリーマートで実施。新ＣＭには大谷が登場し、ナレーションには水樹奈々が登場する。

水樹奈々は「この度、ファミリーマートさんの新ＣＭのナレーションを担当させていただくことになりました！ 私自身、食べることが大好きで、特に白米をこよなく愛する者としては、おむすびは生活必需品（笑）美味（おい）しいおむすびを求めて食べ歩くこともあるので、今回のコラボおむすびが楽しみでたまりません！ ＣＭ内で美味しそうに頬張る大谷選手が羨ましくなってしまいました（笑）思わず食べたくなってしまうような高揚感を込めて収録させていただきましたので、みなさんぜひ一緒にお腹を鳴らしていただけたらと思います！」とコメントした。