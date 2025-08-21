【POP MART】8月22日新発売！「SKULLPANDA」「Twinkle Twinkle」「MOLLY」新作が激カワ
中国発の総合アートトイ・フィギュアメーカー「POP MART」の新発売情報です。
2025年8月22日に、6商品が登場します。
パンダデザインがキュート
＜8月22日発売＞
・MEGA α SKULLPANDA 400％ Van Gogh Museum ひまわり
・SKULLPANDA Lazy Panda ぬいぐるみペンダント
・CRYBABY SHINY SHINYシリーズ ルミナスペンダント(※オンラインショップ予約販売)
・Twinkle Twinkle Light Up シリーズ シーンセット(※オンラインショップ予約販売)
・Hirono Bear ぬいぐるみ
・MOLLY Hello, Moon 1／8 アクションフィギュア
編集部の注目は、「SKULLPANDA」のぬいぐるみペンダント（3960円）。パンダモチーフでとってもキュートです。ブラインド形式ではありません。
ぬいぐるみ部分の高さは約13.5cmです。アクセサリー部分には、中国で最近はやりの竹ビーズを使用しています。
オンラインショップでは、11時0分から販売予定です。
直営店でも取り扱いがありますが、納品時間はショップごとに異なります。なお、22日は事前予約申し込み（抽選）による入店整理券の配布を実施しています。事前の抽選で整理券を入手した人しか入店できない時間があります。
整理券がない人は、オンラインでゲットしたいですね。
＜参考＞
POP MART 公式サイト
POP MART JAPAN 公式インスタグラム（＠popmartjp）
