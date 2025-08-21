ミズノは２１日、新製品のアイアン「ミズノプロＭ―１３」、「ミズノプロＭ―１５」、「ミズノプロＳ―１」を発表した。

それに先駆け、ブランドアンバサダーの国内男子ツアー通算３勝の時松源蔵（３１）＝ロピア＝、プロ３年目の仲村果乃（かの、２４）＝プレナス＝、今季国内女子ツアーで初優勝を飾った稲垣那奈子（２４）＝三菱電機＝が、千葉県内のゴルフ場で試打して新製品をＰＲした。

Ｍシリーズは、最新のテクノロジーを搭載するモダンシリーズ。今回は「飛距離の階段を作れない人向けのアイアン」が最大の特徴となった。

ロングアイアンが苦手なアマチュアゴルファーの声に応え、「Ｍ―１３」、「Ｍ―１５」ともに番手別に最適材料と最適設計を追求。「Ｍ―１３」は４、５番のロングアイアンに６〜８番のミドルアイアン、９〜ウェッジのショートアイアンの並び。「Ｍ―１５」は４〜７番のロングアイアンに８番のミドルアイアン、９〜ウェッジのショートアイアンのラインナップとなった。

それぞれ、ロングアイアンは「安心して飛ばせる」、ミドルアイアンは「操作しやすく飛距離が安定する」、ショートアイアンは「操作しやすくスピンがかかる」がキーワードだ。「Ｍ―１５」シリーズは、ヘッドの内部が中空構造でより飛距離が出やすい。

６月のリゾートトラストレディスで悲願の初Ｖを成し遂げた、プロ３年目の稲垣はアマチュアでゴルフを始めて以降１１年、ずっとミズノのクラブを愛用している。「Ｍ―１５」の７アイアンを手にして「（ヘッドの）顔が良くて、構えた時に安心感がある」と第一印象を語った。実際に試打すると、１６４ヤードの高弾道ショットを披露。「距離が安定して出るのが気に入っています。ミスヒットしても、ある程度飛んでくれる。弾道が高くて、グリーンで止まる球を打ちやすさもありますし、距離も出るのですごくうれしいです。距離と高さと打ちやすさ、全てがほしい方にオススメです」とほほ笑んだ。

仲村は「Ｍ―１３」の７アイアンを試し打ちし、１４８ヤードの鮮やかなハイボールを放った。「（ヘッドの）顔は小さめですが、難しい印象はなくて打ちやすい。いつものクラブよりも、弾道は高め。球を操りやすいのがとてもいいですね」と新アイアンの好印象を口にした。

時松は、ツアー通算８勝の手嶋多一（５６）＝ミズノ＝から勧められ、ドライバーを使ったのがミズノとの出会いだという。ツアープロや上級者向けのマッスルバックの新モデル「Ｓ―１」の７アイアンを手に、糸を引くような打球を披露した。「球を曲げながら、ピンを狙うショットが打ちやすい。ヘッドが小ぶりで打感もいいけど、操作性が一番いいですね。球を操りたい方にはオススメです」と、持ち前のえびす顔でアピールした。２季ぶりのシード復帰を狙う後半戦に向けた意気込みを色紙に「優勝！」と記した。「２０１８年以来勝っていないので。結果で恩返ししたい」と説明した。

仲村は今季２１試合でトップ１０入り６度。年間ポイントランク１５位とシード初獲得に向けて好調で「自分に勝つ！」と色紙に書いた。「今季２位が２度あるので。シード獲得に向けて、後半戦も頑張っていきたい」と初優勝を見据えた。一方、今季１勝も１５試合で９度の予選落ちの稲垣は色紙を手に「もう一勝！」とマジックを走らせた。「後半戦は複数回優勝を目指して」と、自らに言い聞かせていた。