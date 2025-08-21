濃厚な甘さを楽しめる！ブルボン「“いもジェンヌ”を使ったアイス」2品

ブルボンは、新潟県産のブランドさつまいも“いもジェンヌ”を使ったアイス2品を2025年8月25日(月)に新発売します。

ブルボン「“いもジェンヌ”を使ったアイス」2品

同社の地元新潟が生んだ“いもジェンヌ”の風味や濃厚な甘さを楽しめる商品です。

※“いもジェンヌ”はJA新潟かがやきが商標登録しているブランド名で、「紅はるか」という品種のさつまいもです。

ルマンドアイスいもジェンヌ

内容量 ：150ml

発売日 ：2025年8月25日(月) 全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ：オープンプライス

※一部コンビニエンスストアでお取り扱いがあります。

さつまいもの自然な甘みと風味が楽しめるアイスの中に、ミニタイプのルマンドを入れたモナカアイスです。

“いもジェンヌ”とミルクのバランスが生み出すしっとりとした甘さとミニルマンドの食感が楽しめます。

いもジェンヌアイス

内容量 ：110ml

発売日 ：2025年8月25日(月) 全国発売

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ：オープンプライス

“いもジェンヌ”のペーストを使用したカップアイスです。

濃厚な甘みが特徴の“いもジェンヌ”の味わいとミルクのコクを組み合わせました。

ねっとりとしたなめらかな口当たりと濃密でリッチな味わいを楽しめます。

【いもジェンヌについて】

新潟県新潟市西区にある日本一の長さを誇る新潟砂丘で栽培されたさつまいも「紅はるか」を収穫後、温度・湿度が一定管理された貯蔵庫で追熟させ、糖度を増したものが“いもジェンヌ”として出荷されています。

上品で優雅な風味があることから“いもジェンヌ”と名付けられました。

