¡¡¿·ÇÏ¤ò£·ÇÏ¿Èº¹¤Ç°µ¾¡¤·¡¢»¥ËÚ£²ºÐ£Ó¡¦£Ç£³¡Ê£¹·î£¶Æü¡¢»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÇÏ¢¾¡¤òÁÀ¤¦¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¬¥ë¥Õ¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿Ü³¾°²ð±¹¼Ë¡¢Éã¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¤¬£¸·î£²£±Æü¡¢È¡´Û¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ç¥³¡¼¥¹¤Ç²®ÌîÂö¿¿µ³¼ê¡Ê¥ì¡¼¥¹¤ÏÃÓÅº¸¬°ìµ³¼ê¡Ë¤¬µ³¾è¡£¥ê¥é¥Ü¥Ë¡¼¥È¡Ê£´ºÐ£³¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤òÆâ¤«¤é£³ÇÏ¿ÈÈ¾ÄÉÁö¡£ºÇ¸å¤ÏÈ¾ÇÏ¿È¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢¿È¤Î¤³¤Ê¤·¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤Àµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤âÂ¿¾¯¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È±ÝËÜ½õ¼ê¡£½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¸þ¤±¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£