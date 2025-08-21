タレントの森脇健児（58）が20日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。出会った頃から「君は絶対売れる」と言っていた後輩芸人を明かした。

この日は事務所の後輩、「安田大サーカス」のクロちゃんとともに出演。付き合いは25〜6年とあるといい、クロちゃんの若手時代は食事などにも多く連れていっていたという。

森脇は「お互いこうやって芸能界でまだいるっちゅうのは、これは奇跡みたいなもんやわ」としみじみ。「思ってたイメージ通りの芸能界のどこに行けるかどうかは別として、ここにいるっていうのは凄いと思うで。でも僕、言うてたやろ、あの時から“君は絶対売れるで”って。会うた時から言うてたもんね」と主張した。

これに、クロちゃんは「本当ですか？言うてくれてました？」と記憶にはない様子。それでも、森脇は「言うてたやんか。だから連れてどこでも行ってたんちゃうか」とした。

それも、クロちゃんは「森脇さんは結構かわいがってくださって。“お前、京都住んでるんだったらもっと近く来い”って言って、森脇さんちの近くに住まそうとさせたこと覚えてます？」と聞くと、「覚えてない」と森脇。クロちゃんは「いや、覚えておいて。こっちが結構悩んだんですから」と口を尖らせるつつ「めちゃくちゃ、近く“どうせ変わらへんからお前来いや”って言って。で、僕、本当にちょっと物件ちょっと探して悩んでましたからね」と話した。

森脇も「京都に住んでいるタレントが少なかったから。それもあったんや。まあ言うても君はちょっと京都市から外れてたからな」と懐かしんだ。