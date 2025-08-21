河合郁人、約60年前のダットサン“日本を支えた名車”との2ショットに反響「車かっこいい」「隣に乗りたい」
タレントの河合郁人（37）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。60年前の“名車”との2ショットを披露した。
【写真あり】背景も含めかっこいい…河合郁人、約60年前のダットサン“日本を支えた名車”と2ショット
河合は、「#陸前高田市」「#河合郁人」「#岩手県」「#古着」「#ヴィンテージ」「#アメカジ」とハッシュタグを添えつつ、スウェットっぽい生地の半そでにTシャツ、スニーカーという王道アメカジスタイルで、“名車”の前に仁王立ち。
“名車”は、約60年前に発売され、高度経済成長期の日本の産業を支えた6代目『ダットサントラック』と思われ、ベージュのボディカラーに、ホワイトリボンタイヤ、純正と思われる小さ目なフェンダーミラーなどを装備している。
この投稿に「レトロ感があってキマってるね！」「車かっこいい 河合くんも渋い感じでかっこいい」「カッコイイ クラシックカーも素敵ですね！」「古着とレトロ車が似合っているよ 隣に乗りたい」などの声が上がっている。
【写真あり】背景も含めかっこいい…河合郁人、約60年前のダットサン“日本を支えた名車”と2ショット
河合は、「#陸前高田市」「#河合郁人」「#岩手県」「#古着」「#ヴィンテージ」「#アメカジ」とハッシュタグを添えつつ、スウェットっぽい生地の半そでにTシャツ、スニーカーという王道アメカジスタイルで、“名車”の前に仁王立ち。
“名車”は、約60年前に発売され、高度経済成長期の日本の産業を支えた6代目『ダットサントラック』と思われ、ベージュのボディカラーに、ホワイトリボンタイヤ、純正と思われる小さ目なフェンダーミラーなどを装備している。
この投稿に「レトロ感があってキマってるね！」「車かっこいい 河合くんも渋い感じでかっこいい」「カッコイイ クラシックカーも素敵ですね！」「古着とレトロ車が似合っているよ 隣に乗りたい」などの声が上がっている。