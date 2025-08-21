サンリオピューロランドが“魔法使いの世界”へ 超ときめき宣伝部とのコラボマッピングも
サンリオエンターテイメントが運営する「サンリオピューロランド（以下、ピューロランド）」では、9月5日から11月4日までの期間、魔法使いの世界が広がるハロウィーンの時期だけのスペシャルイベント「PUROHALLOWEEN（ピューロハロウィーン）」を開催する。
【写真】食べるのもったいない！キティたちモチーフのオリジナルフード
今年は、土日祝日限定で行われるハローキティと国内トップのプロマジシャンによる本格的なイリュージョンショー「Let’s マジーケヴィス！ 〜ハロウィーンの魔法とふしぎなお花〜」や、平日限定の「PUROHALLOWEEN 撮影会」をはじめとするさまざまなコンテンツを展開。ハロウィーン期間のピューロランドには、魔法使いになったキャラクターたちが昨年よりパワーアップして帰ってくる。マッピング演出など各種コンテンツを通じて、魔法使いの世界をさらに楽しむことができる。
土日祝日限定で行われる特別なイリュージョンショー「Let’s マジーケヴィス！ 〜ハロウィーンの魔法とふしぎなお花〜」では、ハローキティと国内トップのプロマジシャンによる、本格的なイリュージョンショーを開催。毎年ハロウィーンになると咲く不思議な“魔法のお花”を咲かせるために、ゲストも見習い魔法使いとなり、魔法使いの世界を体験できる。
さらに平日限定で、魔法使いのコスチュームを着たキャラクターたちが日替わりで登場する「PUROHALLOWEEN 撮影会」を開催。どちらも知恵の木ステージにて開催され、土日祝日と平日でそれぞれ楽しめるコンテンツが変わる。
期間中は、レディキティハウスがハロウィーン特別装飾に。ピアノラホールでは、まるで魔法にかかったような特別なプロジェクションマッピングを開催する。ゲストとして、人気アイドルユニット「超ときめき▼（ハート）宣伝部」のメンバーの声の出演も。また、スペシャルコラボライブも実施予定で、詳細は後日HPにて。
そのほか、魔法使いのコスチュームを着たキャラクターたちに会える「PUROHALLOWEEN スペシャルグリーティング」（事前予約制・有料）の実施や、3階エントランスの魔法使いをイメージしたフォトスポット、魔法使いのコスチュームを着たキャラクターモチーフの期間限定フードやグッズなど、思い出になるコンテンツが盛りだくさんとなっている。
（C）2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ
【写真】食べるのもったいない！キティたちモチーフのオリジナルフード
今年は、土日祝日限定で行われるハローキティと国内トップのプロマジシャンによる本格的なイリュージョンショー「Let’s マジーケヴィス！ 〜ハロウィーンの魔法とふしぎなお花〜」や、平日限定の「PUROHALLOWEEN 撮影会」をはじめとするさまざまなコンテンツを展開。ハロウィーン期間のピューロランドには、魔法使いになったキャラクターたちが昨年よりパワーアップして帰ってくる。マッピング演出など各種コンテンツを通じて、魔法使いの世界をさらに楽しむことができる。
さらに平日限定で、魔法使いのコスチュームを着たキャラクターたちが日替わりで登場する「PUROHALLOWEEN 撮影会」を開催。どちらも知恵の木ステージにて開催され、土日祝日と平日でそれぞれ楽しめるコンテンツが変わる。
期間中は、レディキティハウスがハロウィーン特別装飾に。ピアノラホールでは、まるで魔法にかかったような特別なプロジェクションマッピングを開催する。ゲストとして、人気アイドルユニット「超ときめき▼（ハート）宣伝部」のメンバーの声の出演も。また、スペシャルコラボライブも実施予定で、詳細は後日HPにて。
そのほか、魔法使いのコスチュームを着たキャラクターたちに会える「PUROHALLOWEEN スペシャルグリーティング」（事前予約制・有料）の実施や、3階エントランスの魔法使いをイメージしたフォトスポット、魔法使いのコスチュームを着たキャラクターモチーフの期間限定フードやグッズなど、思い出になるコンテンツが盛りだくさんとなっている。
（C）2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ