元プロボクサーの大物俳優が暮らす14 LDKの大豪邸に森泉も驚愕！家主そっくりの長男も登場「すぐわかる！」

MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。

8月19日（火）に放送された同番組の2時間スペシャルでは、元プロボクサーの大物俳優が暮らす東京・成城の自宅を森泉が訪れた。

都内屈指の高級住宅街に建つ豪邸は、一軒家とは思えないスケールの大きさ。森だけでなくスタジオからも驚きの声が上がり…。

【映像】父親と同じスポーツでプロになった息子に森泉「そっくりじゃない!?」

森が今回訪れたのは、豪邸が立ち並ぶ成城。そのなかでも家主が暮らす家は、森が「すごーい！これマンションじゃないの？」と驚くほどゴージャスで、スタジオの高嶋も「マンションでしょ？」と声をあげる。

さらに、14LDKという間取りを聞いた森は「よくわかんないや」とあまりのすごさに笑い出す。

300坪の敷地に建つ建物は真っ白で洗練された造りで、ガレージへのストロークも高嶋が「車何台停まるの？これ…」と驚く広さだ。

外光が入る明るい玄関は声が響くほど天井が高く、森が思わず歌う場面も。また、アフリカ各国で購入した楽器が並ぶというユニークな一面もあった。

そして森が何より驚いたのは、広く開放的なリビング。部屋を覗いた瞬間「このビューは圧巻！東京じゃないみたい。ここ東京だよね？」と叫んだほどで、部屋の一面が丸々ガラス張りになっており、成城の街が一望できる。眼下を見下ろしながら森は「王様になった気分」と笑みを浮かべた。

ダイニングは家族写真でいっぱいで、キッチンには家主が描いた妻の絵も飾ってあった。また家の至るところに家主の息子が描いた絵が飾ってあるなど、家族を大切にしている様子が伝わってくる。

さらに家主の長男も登場。現在30歳の長男は森が「すぐわかる！」と言うほど家主そっくりで、父親と同じスポーツでプロとして活躍しているという。

大河ドラマや朝ドラを始めとした有名ドラマに数多く出演する家主は、現在俳優をしているが、昔はプロボクサーとして当時の日本記録を打ち立てるなど大活躍した。かつて“浪速のロッキー”の異名を取った人気ボクサーで、現在は俳優として人気の家主は、赤井英和だった。

番組には赤井と、同じくプロボクサーの道に進んだ長男の英五郎さん、Xのフォロワー数が40万人を超えるなどSNSで話題の妻・佳子さんが登場。自宅の豪華さだけでなく家族の仲の良さも際立っていた。