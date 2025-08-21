点字ブロックは岡山生まれです――。

ひときわ目を引く黄色の車体に、そんなメッセージを記したラッピングタクシーが岡山県内を走り回っている。両備グループの岡山交通（岡山市）が企画した「点字ブロックタクシー」で、担当者は「点字ブロックのことを知ってもらい、誰もが安心して暮らせるまちづくりについて考えてもらえれば」と話している。（三浦桜香）

１９６７年に世界で初めて設置

点字ブロックは、岡山市の発明家三宅精一さん（１９２６〜８２年）が、開発に取り組み、１９６７年、岡山市中区の県立岡山盲学校近くにある国道２５０号の原尾島交差点に世界で初めて設置された。道路を渡ろうとする白杖（はくじょう）を持った人のそばを車が勢いよく走り去る様子を目撃したことなどがきっかけだったとされる。

両備グループは２０２０年から、自社タクシーの色にちなんで岡山の黄色いものを応援する企画「イエロースペシャリティー」で、県産の黄ニラや酒米の稲穂などをデザインした４種のラッピングタクシーを走らせてきた。

今年は黄色い点字ブロックをテーマに選び、タクシーの車両全体に点字ブロックのイラストを描いた。車両上部には盲導犬のオブジェも取り付けられている。座席の足元には本物の点字ブロックが敷かれていて、備え付けの点字ブロックの歴史に関するパンフレットを読むこともできる。

また、運転手も、障害者や高齢者、外国人などの多様な視点に立った支援方法の基礎を学ぶ、民間資格の「ユニバーサルマナー検定」３級を取得したり、歩行訓練士の資格を持つ同校の教諭を招いて乗降時の誘導方法を実践練習したりして、視覚障害者が安心して利用できるよう努めている。

運転指導の教諭「ただ乗せて運ぶだけではなく」

運転手の指導を担当した同校の茅原昌悟教諭（５７）によると、例えば、視覚障害者は、相手の声を聞き、置かれた状況を知ることで利用時のストレスが軽減される。そのため、乗車時に会社名や運転手の名前を告げることはもちろん、車がどちらの向きに止まっているかを説明したり、屋根に頭をぶつけないように一緒に手で確認したりすることも大事だという。

視覚障害者の中には、運転手の自己紹介がなかったために、車内に忘れ物をしてもタクシー会社に問い合わせができずに困った経験をした人もいるといい、茅原教諭は「ただ乗せて運ぶだけではなく、コミュニケーションを取り、安心してもらうことが大切だ」と指摘する。

岡山交通の点字ブロックタクシー選任ドライバー山木拓馬さん（２７）は、講習を通して自己紹介の大切さを知ったことで、走行中、どの辺りを走っているかを説明したり、積極的に会話をしたりするよう意識しているといい、「点字ブロックの上に物が置いてあったり、人が立っていたりすることで視覚障害者が不安に思うということを健常な利用者にも伝え、点字ブロックのＰＲにも積極的に取り組んでいきたい」と話していた。