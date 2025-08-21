『サザエさん』傑作選、計470話の追加配信決定 1997年〜2018年の放送回から
動画配信サービスFOD、U-NEXTにて配信中の『サザエさん【傑作選】』に、29日正午から新たに計470話が追加配信されることが決定した。
本作は、1969年10月5日にフジテレビで第1回放送が開始。いつの時代も明るく楽しいサザエさん一家。子どもからお年寄りまで、みんなが一緒に楽しめるテレビアニメ『サザエさん』がお茶の間に届けられる。
今回追加されるのは、1997年〜2018年の放送回からの選りすぐりのエピソード。計470話が新規追加で順次配信される。
現在FODとU-NEXTでは、『サザエさん【1960〜70年代】』（全400話）と『サザエさん【傑作選】』（130話）が配信中。今回新規追加される、470話と合わせて合計1000話となる。
■配信スケジュール
8月29日（金）正午 20話追加
9月5日（金）正午 20話追加
9月12日（金）正午 20話追加
9月19日（金）正午 20話追加
9月26日（金）正午 20話追加
※以降毎週金曜正午に20話ずつ追加予定
