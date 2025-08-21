TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後2時1分に、洪水警報を日置市、いちき串木野市に発表しました。

薩摩、種子島・屋久島地方では、土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
　22日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　22日明け方

■枕崎市
□大雨警報
・土砂災害
　21日夕方から22日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　21日夜遅く

■薩摩川内市
□大雨警報
・土砂災害
　22日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　22日未明

■薩摩川内市甑島
□大雨警報
・土砂災害
　22日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　3時間最大雨量　100mm
　ピーク時間　21日昼過ぎ

■日置市
□大雨警報
・土砂災害
　22日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
　22日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　22日明け方にかけて警戒

■いちき串木野市
□大雨警報
・土砂災害
　22日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
　22日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　22日明け方にかけて警戒

■南さつま市
□大雨警報
・土砂災害
　22日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　21日夜遅く

□洪水警報
　22日明け方にかけて警戒

■南九州市
□大雨警報
・土砂災害
　21日夕方から22日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　21日夜遅く

■三島村
□大雨警報
・土砂災害
　22日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）