東方神起が『BLUE GIANT』とコラボ ヴィレッジヴァンガード限定でグッズ販売＆特典キャンペーンも
東方神起の日本デビュー20周年を記念して開催された全国アリーナ＆ドームツアー『東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜』のLIVE DVD ＆ Blu-rayが20日にリリースされた。
【ライブ写真】情熱的でクール！息ぴったりの東方神起
同ツアーは9都市22公演で約35万人を動員。映像作品には、日本デビュー20周年を迎えた4月27日の東京ドーム公演の模様を完全収録している。さらに、東京ドーム公演で披露された日替わり曲や、アリーナ公演のダイジェスト、バックステージのドキュメンタリー映像も収録されており、節目を飾るにふさわしい内容となっている。
東方神起は今回のツアーで、東京ドーム通算33回目の公演を実施。これは海外アーティストとして過去最多となる記録であり、各地で完売が続出するなど大きな注目を集めた中での映像作品リリースとなった。
また、同作のリリースを記念して、ジャズ漫画『BLUE GIANT』とのコラボレーションも発表された。東方神起が同作にリスペクトを示し、作者・石塚真一による描き下ろしイラストで、主人公・宮本大と共演するビジュアルが制作された。
描き下ろしイラストを使用したコラボグッズは、9月13日よりヴィレッジヴァンガード限定で販売され、LIVE DVD＆Blu-rayおよび『BLUE GIANT』コミックスの購入者を対象としたヴィレッジヴァンガード限定特典キャンペーンも実施される予定となっている。詳細はヴィレッジヴァンガードのホームページで確認できる。
