ILLIT、日本デビュー直後に『TGC』出演「最高のステージをお届けできたら」追加ゲストに豊田裕大、りなぴっぴ
5人組ガールグループ・ILLITが、9月6日開催の『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（さいたまスーパーアリーナ）に出演することが決定した。9月1日に日本1stシングル「時よ止まれ」発売直後のステージで「私たちならではの魅力を込めた最高のステージをお届けできたらと思います。ぜひ一緒に楽しみましょう」とコメントを寄せた。
【画像】マイナビ TGC 2025 A/W豪華出演者第8弾が発表！
ILLITはサバイバル番組『R U NEXT？』から誕生し、2024年3月に1stミニアルバム『SUPER REAL ME』でデビュー。「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、さまざまなチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。同年10月にリリースされた2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』は、オリコン週間洋楽アルバムランキングで1位を獲得。同年末には『第66回 日本レコード大賞』で新人賞を受賞、『第75回NHK紅白歌合戦』にも初出場し、話題を集めた。
また、メインモデルとして桜井玲香と月野有菜、ゲストとしてアオイヤマダ、石川愛大、豊田裕大、さらにお笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴらが出演する。
2023年から展開してきた「EXPO 2025 SPECIAL STAGE」は今回がラスト。TGCならではの特別なコラボレーションを交え、豪華なスペシャルゲストが登場予定。
●ILLITコメント
Japan 1st Single リリース直後にTGC というとても大きなイベントに出演する機会をいただけて、本当に嬉しくて光栄です！ILLIT の音楽を通して皆さんに良いエネルギーを与えられるよう、私たちならではの魅力を込めた最高のステージをお届けできたらと思います。ぜひ一緒に楽しみましょう！
◆『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』
出演者（8月20日時点、50音順）
■メインモデル
嵐莉菜、アリアナさくら、安斉星来、池田エライザ、池田美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、岡崎紗絵、小川桜花（Girls2）、奥田彩友（SWEET STEADY）、加藤史帆、加藤ナナ、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、上坂樹里、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、桜井玲香、佐々木久美、Shiho、白石まゆみ（SWEET STEADY）、鈴木ゆうか、せいら、立花琴未（CANDY TUNE）、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、月野有菜、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、三吉彩花、村上愛花、村瀬紗英、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山崎天（櫻坂46）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか、他
■モデル
稲垣姫菜、黒嵜菜々子、平美乃理、谷崎早耶（≠ME）、他
■ゲスト
アオイヤマダ、あの、石川愛大、岩瀬洋志、くれいじーまぐねっと、小宮璃央、しなこ、翔、曽野舜太、平祐奈、高橋文哉、高松アロハ、綱啓永、とうあ、豊田裕大、夏生大湖、NOA、野村康太、樋口幸平、本田響矢、松本仁、丸山礼、水沢林太郎、宮世琉弥、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山下幸輝、りなぴっぴ（リンダカラー∞）
■メインアーティスト
ILLIT、aoen、CANDY TUNE、FRUITS ZIPPER、ME:I、MEOVV、WILD BLUE、他
■TGC NEXT ARTIST
Hi-Fi Un!corn
■MC
EXIT、鷲見玲奈
■スタジオMC
柏木由紀
ILLITはサバイバル番組『R U NEXT？』から誕生し、2024年3月に1stミニアルバム『SUPER REAL ME』でデビュー。「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、さまざまなチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。同年10月にリリースされた2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』は、オリコン週間洋楽アルバムランキングで1位を獲得。同年末には『第66回 日本レコード大賞』で新人賞を受賞、『第75回NHK紅白歌合戦』にも初出場し、話題を集めた。
また、メインモデルとして桜井玲香と月野有菜、ゲストとしてアオイヤマダ、石川愛大、豊田裕大、さらにお笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴらが出演する。
2023年から展開してきた「EXPO 2025 SPECIAL STAGE」は今回がラスト。TGCならではの特別なコラボレーションを交え、豪華なスペシャルゲストが登場予定。
●ILLITコメント
Japan 1st Single リリース直後にTGC というとても大きなイベントに出演する機会をいただけて、本当に嬉しくて光栄です！ILLIT の音楽を通して皆さんに良いエネルギーを与えられるよう、私たちならではの魅力を込めた最高のステージをお届けできたらと思います。ぜひ一緒に楽しみましょう！
◆『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』
出演者（8月20日時点、50音順）
■メインモデル
嵐莉菜、アリアナさくら、安斉星来、池田エライザ、池田美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、岡崎紗絵、小川桜花（Girls2）、奥田彩友（SWEET STEADY）、加藤史帆、加藤ナナ、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、上坂樹里、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、桜井玲香、佐々木久美、Shiho、白石まゆみ（SWEET STEADY）、鈴木ゆうか、せいら、立花琴未（CANDY TUNE）、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、月野有菜、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、三吉彩花、村上愛花、村瀬紗英、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山崎天（櫻坂46）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか、他
■モデル
稲垣姫菜、黒嵜菜々子、平美乃理、谷崎早耶（≠ME）、他
■ゲスト
アオイヤマダ、あの、石川愛大、岩瀬洋志、くれいじーまぐねっと、小宮璃央、しなこ、翔、曽野舜太、平祐奈、高橋文哉、高松アロハ、綱啓永、とうあ、豊田裕大、夏生大湖、NOA、野村康太、樋口幸平、本田響矢、松本仁、丸山礼、水沢林太郎、宮世琉弥、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山下幸輝、りなぴっぴ（リンダカラー∞）
■メインアーティスト
ILLIT、aoen、CANDY TUNE、FRUITS ZIPPER、ME:I、MEOVV、WILD BLUE、他
■TGC NEXT ARTIST
Hi-Fi Un!corn
■MC
EXIT、鷲見玲奈
■スタジオMC
柏木由紀