9月12日に公開される“R18+”ホラー映画『バイオレント・ネイチャー』の本予告が公開された。

長編デビュー作となるクリス・ナッシュが監督を務めた本作は、静謐な自然の風景と、惨たらしい肉体損壊描写が融合した異色のアンビエントスラッシャーホラー。『サイコ・ゴアマン』のスティーヴン・コスタンスキが特殊造形クリエイターとして参加している。

深い森の奥、朽ちた火の見やぐらに横たわるのは、60年前の凄惨な事件に起因する怨念の亡骸・ジョニー。その死体とともに封印されていたペンダントがある日、何者かの手によって持ち去られる。やがてジョニーは奪われた遺物を取り戻すべく蘇り、若者たちに標的を定める。不死のゴーレムと化した彼は、冷酷かつ静かに殺戮を遂行していく。だが、その怒りは彼らにとどまらない。ジョニーの行く手を阻むすべての存在に、“死”という名の償いがもたらされる。

映画『バイオレント・ネイチャー』本予告 公開された本予告には、決して蘇らせてはいけなかった怨念の亡骸・ジョニーが殺人鬼として暴れ回る様子が捉えられている。

あわせて、少女に忍び寄るジョニーの姿などが写し出されている場面写真も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）