ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÂÇµåÄ¾·â¡õ¹õÀ±¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÇÔÀï¤ÎÂç¸í»»¡Ö£³£µº¹¤Î»Ë¾åºÇ¼å¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¡Ä¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Ç¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë£³¡½£¸¤ÇÂçÇÔ¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ºÇ²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤È¤Î£´Ï¢Àï¤Ë£±¾¡£²ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏàÈÖ¶¸¤ï¤»á¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¸í»»¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉüµ¢¸å¡¢¤³¤ÎÆü¤¬£±£°ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£´²ó£¹°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£µ¡Ë¤Çº£µ¨½é¹õÀ±¡££´²ó¤Ë¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÊÖ¤·¤¬¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç±¦ÂÀ¤â¤â¤òÄ¾·â¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â£¸²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«¤Î¹ßÈÄ¸å¤â¤Ä¤ë¤ÙÂÇ¤Á¤Ë¤µ¤ì¤Æ·×£±£¶°ÂÂÇ¡£¤·¤«¤â£²£²Æü¡ÊÆ±£²£³Æü¡Ë¤«¤é¤Ï£²°Ì¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÈÅ¨ÃÏ¤Çº£µ¨ºÇ¸å¤Î£³Ï¢Àï¤ò¹µ¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Çº£¥«¡¼¥É¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤Î²ÄÇ½À¤¬¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄË¤¤¡£
¡¡ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö£Î£Â£Ã¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ï£³£·¾¡£¹£°ÇÔ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë£³£µ¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¾¶á¤Î£¹»î¹ç¤Ç£·¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£²£°£²£²Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥³¥í¥é¥É¡Ê¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ë¤È¤Î£³£µ»î¹ç¤Ç£²£¸¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¥¹¥í¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤â¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»Ë¾åºÇ¼å¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì¤Ä¤È¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤òÍî¤È¤¹´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥é¥É¤Ï£³£·¾¡£¹£°ÇÔ¡Ê¾¡Î¨£²³ä£¹Ê¬£±ÎÒ¡Ë¤Ç¡¢¶áÂåÌîµå¡Ê£±£¹£°£±Ç¯°Ê¹ß¡Ë¤Î¥·¡¼¥º¥óµÏ¿¤Ç¥È¥Ã¥×£±£°¤ÎºÇÄãµÏ¿¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¾¡Íø¤¬É¬Í×¤À¡££±£°ÈÖÌÜ¤Ë°¤¤µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï£±£¹£´£²Ç¯¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º£´£²¾¡£±£°£¹ÇÔ¡ÊÆ±£²³ä£·Ê¬£¸ÎÒ¡Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡½ÉÌ¿¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë£¸¡½£±¤Ç²÷¾¡¡£ºÆ¤Ó£±¥²¡¼¥àº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢£²£±¡ÊÆ±£²£²Æü¡Ë¤Î£´ÀïÌÜ¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡½¡½¡£