©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今回は「意外に簡単！？焼売！」をテーマに、シュウマイのレパートリーが広がるアレンジレシピを中国料理のプロの先生に教わる。

今日のお悩みは「先生の『焼売の包み方』の説明が分かりやすくて、すっかり我が家の定番になりました！ただ定番になりすぎて、子どもから『また～』とクレームが！次は、レパートリーを授けてください！」というもの

そこで、「焼豚とコーンのシュウマイ」「広東シューマイ」「トマト焼売」を提案する。この中から作るのは、「これはどんどんイケちゃう！」とDAIGOもハマったアレンジシュウマイ！

©️ABCテレビ

DAIGO「う～ん、熱い！（笑）でもおいしいです！あんにしっかりと味がついているから、何もつけなくてもおいしく食べられます。コーンの甘みがいいですね。包んで蒸すだけでレシピも簡単なので、ぜひ作ってみて！」

【TVer】レシピ動画はこちら

☆そのほか２品の詳しいレシピは公式ホームページ＆公式インスタグラムで！

ＨＰ：https://onnela.asahi.co.jp/daidokoro

インスタグラム：https://www.instagram.com/onnela.kitchen/