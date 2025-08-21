兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、未就学の子どもを対象にした初めての体験イベントとして、ちびっ子忍者アカデミー2025 第1弾「忍里まちがい探し」を9月1日から11月30日まで開催する。

参加者には、忍びの養成所「忍里アカデミー」の入学試験として、アトラクションエリア内のどこかが写っている1枚の写真がもらえる。その写真には、実際の忍里とは異なる10個のまちがいが隠されている。写真に写る場所を探し出し、すべての間違いをみつけると、名前が入った「忍里アカデミー入学書」がもらえる。

イベント概要

開催期間：9月1日～11月30日

受付時間：10時～22時（最終入場20時）

参加費：3,000円

※別途、アトラクション入場チケットが必要です。

□イベント特設ページ

大好きなキャラクターたちと記念写真も！

写真と現実の”間違い”を探し出せ！

(C) 岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ