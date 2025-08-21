『島田のマイク』5年で250回到達…ファンや業界全体へ熱量の高い情報発信を意識

8月21日、Bリーグ・島田慎二チェアマンのポッドキャスト番組『島田のマイク』第250回が配信。節目を迎えた特別回では、制作スタッフなどの番組についてのエピソードが紹介され、島田チェアマンは番組への愛着と今後の情報発信への強い決意を語った。

番組冒頭、島田チェアマンは「丸5年ですよね。いや、よく頑張りましたね。ありがとうございます」と、リスナーやスタッフへの感謝を述べた。200～250回までの印象的な配信について聞かれると大きな発表があった時など「（伝えるべきことを話すような）きゅっとなった時のことは、やっぱり覚えてますよね」と、重要な局面で説明を行った回が特に記憶に残っていると振り返った。

番組本編では、制作スタッフやリーグ関係者から寄せられた思い入れのある配信エピソードを紹介。立ち上げメンバーの一人は「島田さんとお会いして日が浅い中で、自分がディレクターとして島田さんのことをインプットしていく過程をそのままコンテンツにしてしまおうという企画を第1回に持ってきました」と、第1回『BリーグチェアマンのWikipediaは正しいのか!? 自分で答え合わせしてみた』の誕生の裏話を紹介。

151回と200回のリスナーを招いて行った公開収録については多くのスタッフや関係者が印象深いエピソードとして挙げた。島田チェアマンは、公開収録で出会ったリスナーと『りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2024-25』の試合会場で再会し交流したことを報告。「時が経つというのは色々な思い出が増えますね。色々な人との出会いもあるし」と、番組を通じた人とのつながりの大切さを実感していた。

番組の役割について、島田チェアマンは「ファンの皆さんに、どうお届けするかというところも、もちろんあるんですけど、社内報というか朝の朝礼みたいな感じで結構クラブのスタッフの方も聞いてくれてる率が高いから、そこは意識しているんですよね」と、業界関係者への情報発信や応援メッセージを伝えることも意識していることを明かした。

島田チェアマンは今後の番組内容について「（Bリーグとして発表したタイミングに限らず）意図的に大事なことは伝えていくようにしたいですね」と方針を示した。「皆さんに分かってもらえるような話ぶりができる回は、何回かに1回ぐらいは入れていきたいですね」とし、レフリー制度、年俸公開の是非、競技面・事業面・アリーナ・自治体との関係性など、日々検討されている重要テーマを例に挙げながら、メディアブリーフィングでは伝えきれない熱量での情報発信を強化したい意欲をみせた。

今回のエピソードでは、第222回で篠山竜青・辻直人・安藤誓哉が出演しラジオパーソナリティで島田チェアマンがアシスタントを務めた様子や、秘書から見た島田チェアマンの素の様子、また全国各地の新アリーナを訪れた際の感想の面白さなどについても語られた。

【動画】島田のマイク250回到達！ 印象深いエピソードは？