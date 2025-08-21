日本ハムは２１日、エスコンフィールドで今年４度目のスカウト会議を開き、約１２０人のドラフト候補をリストアップした。

夏の甲子園までの視察結果を踏まえ、高校生候補を全体の４割程度にまで絞った。甲子園では初戦敗退となった高崎健康福祉大高崎の最速１５８キロ右腕・石垣元気投手について、大渕隆ＧＭ補佐兼スカウト部長は「もっと見たかった」と話しつつ「ただ、Ｕ−１８（日本代表）に選ばれると思うので、そこで見られればいい」と、引き続き注視していく姿勢を示した。栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）も３１日に行われる高校日本代表−大学日本代表の壮行試合を視察する予定。

また、今秋ドラフトの指名対象となる米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手については、この日の会議では議題に上がらず。現段階では候補リストには入っていないといい、栗山ＣＢＯは「麟太郎くんというよりも、本当に選手（の所属）が世界に広がっているので、そういう選手たちの確認は、たぶんどのチームもしている。ただ、我々がいつも考えているのは、彼らの一人一人の人生にとって何がいいのか、みんな当然考えながら前に進んでいる」と話した。