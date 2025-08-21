ロシア・ナホトカ近郊の港＝２０２２年４月/Tatiana Meel/Reuters/File

香港（ＣＮＮ）中国の製油所がロシア産原油を買い増している。これらの原油は通常インドに供給している港から輸送される分だ。トランプ米大統領が課した関税の影響で、インドのロシア産原油に対する需要が減少していることが背景にある。

アナリストによると、中国の製油所は１０月と１１月引き渡し分のロシア産原油を少なくとも１５カーゴ分確保しているという。

ロシアによる２０２２年のウクライナ侵攻を受け、西側諸国がロシアからの原油輸入を控えるようになったため、中国とインドがロシア産原油の主要顧客として浮上した。

トランプ氏は７月、ウクライナ紛争終結をロシアに迫るため、ロシア産原油を輸入している国からの製品に二次関税を課すと警告した。

トランプ氏は今月に入り、インド製品に対する２５％の追加関税に加え、ロシア産原油・ガス輸入の罰則としてさらに２５％の関税を課すと表明した。これを受け、インドはロシアからの原油購入量を大幅に削減した。

商品・海運データの分析企業ケプラーによると、１５カーゴの原油は通常７０万〜１００万バレル程度で、ロシアの北極圏および黒海の港から積み込まれる。これらの原油は距離的にみて、通常、中国ではなくインドに輸送されるものだという。

ケプラーの上級アナリストは、ロシア産原油の価格が中東産よりも１バレルあたり少なくとも３ドル（約４４０円）安いことから、今回の購入は「好機を捉えた」動きだと指摘する。

トランプ氏は１５日、ロシアのプーチン大統領との会談後、ＦＯＸニュースに対し、ロシア産原油の購入をめぐり中国への報復関税を「２〜３週間以内」に検討する可能性を示唆した。

アナリストは中国の製油所について、「価格が低いこの機会を捉えて、１〜２週間以内にさらに多くが購入を検討する」との見方を示した。

インドがロシアから日量約１７０万バレルを購入しているのに対し、中国の海上輸送による購入分は日量約１２０万バレルに過ぎない。そのため中国がインドの買い控え分を補う可能性は低いという。

アナリストは、「インドが買い控えを続けるなら、ロシアにとって深刻な問題となるだろう」と指摘した。