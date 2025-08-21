向井康二（Snow Man）が、森崎ウィンの35歳の誕生日を祝った。

■向井康二から貰った誕生日プレゼントに森崎ウィン歓喜！

【写真＆動画】向井康二＆森崎ウィンの2ショット／サプライズの様子／映画『（LOVE SONG）』本予告＆ポスタービジュアルなど

10月31日公開の映画『（LOVE SONG）』でW主演を務めた森崎と向井。映画の公式youtubeでは、8月20日に35歳の誕生日を迎えた森崎を向井がサプライズでお祝いする動画が公開された。

誕生日の前日に行ったサプライズでは、ひまわりの花束と「森崎ウィンさん HAPPY BIRTHDAY」とくり抜かれたまるごとスイカを用意。森崎が入ってくると、向井がクラッカーを引き、大きな声でスタッフ陣と共に「HAPPY BIRTHDAY」を歌い始めた。スイカに驚く森崎に対し、「手が痛い…正直疲れたね」とあたかも自分が作ったように振舞う向井。「やったの？こうちゃんが？！」と話を合わせる森崎の様子からふたりの関係性もうかがえる。

さらに向井は誕生日プレゼントを手渡し。森崎が気に入ってくれるか不安なのか「悩みましたよ、僕は」と言いながらソワソワしている。向井が「持ってる？」と質問すると、「マジで！」「持ってない！」と袋の中からコンパクトカメラを取り出して喜ぶ森崎。「ありがとう！」と言って向井と熱いハグをした。

公式Xでは、その一部映像に合わせ、花束を抱えた森崎と、森崎の肩に手をまわす向井の2ショットが公開されている。SNSには「ウィン君のこうちゃん呼び好き」「こうちゃん呼びにキュンキュンする」「ウィンこじ大好き」「仲良しな2人に癒された」「いいコンビだな～とほっこり」「プレゼント渡して照れまくる康二君かわいい」「プレゼントの紙袋がコージくんのメンバーカラー」など、様々な反響が寄せられている。

■森崎ウィンが35歳の誕生日に両親やファン、スタッフに感謝

なお、森崎は自身のXを更新。作品の公式Xで公開されたものとは違う向井との2ショットをはじめ、2枚の写真を投稿。「本日より35歳。生んでくれた母、父ありがとう。お世話になっている関係者の皆様ありがとうございます。応援してくれてるCREWいつもありがとうな！」と感謝を伝え、「より一層真剣に最高のエンタテインメントをお届け出来るよう日々精進して参ります」と決意を新たにし、「昨日はこうちゃんが、今日はSPY×FAMILYの皆様が！幸せです(TT)」と綴っている。

■動画：森崎ウィン＆向井康二のW主演映画『（LOVE SONG）』本予告

■写真：森崎ウィン＆向井康二のW主演映画『（LOVE SONG）』ポスタービジュアル