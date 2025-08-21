&TEAM（エンティーム）の公式SNSが更新。阪神タイガースのマスコット・トラッキーとメンバーのNICHOLAS（ニコラス）、HARUA（ハルア）、TAKI（タキ）のコラボダンス動画が公開され、注目を集めている。

【動画】&TEAMとトラッキーのコラボダンス／&TEAMが球場で踊る「Run Wild」スペシャルビデオ【写真】「TIGERS B-LUCK DYNAMITE SERIES」のアンバサダーに就任

■トラッキーと&TEAMメンバーが「Run wild」をダンス！

阪神タイガースのイベント「TIGERS B－LUCK DYNAMITE SERIES」アンバサダーを務める&TEAMは、8月19日に京セラドーム大阪で行われた阪神タイガース対中日ドラゴンズ戦の試合前にライブパフォーマンスを披露。さらにファーストピッチセレモニーにEJ（ウィジュ）、NICHOLAS、YUMA（ユウマ）が登場し、会場を大いに盛り上げた。

本投稿は、ユニフォーム姿の3人とトラッキーによる&TEAMの楽曲「Run wild」（3rdシングル「Go in Blind（月狼）」収録曲）でのコラボダンス。ディスコポップ調のリズムにのって、時折メンバーの動きを確認しながらも、要所ではキレのある振りを見せるトラッキー。その姿をNICHOLASが終始にこやかに見守る。トラッキーがまるで完璧に踊り切ったかのように堂々とポーズを決めると、HARUAとTAKIが思わず顔を見合わせて笑い合う場面も。ラストは4人そろってカメラに向かってアピールする、笑顔満載の映像となっている。

SNSでは「3人とも安定のかわいさ」「うろ覚えトラッキーかわいい（笑）」「ポイントはしっかり押さえてる」「TAKIの靴、トラッキーと同じくらいの大きさ！」といった感想のほか、「ちょっと待て、スタイル良すぎ」と、&TEAMメンバーと並んだトラッキーの意外なスタイルの良さにも注目が集まった。

■&TEAMメンバーがユニフォーム姿で踊る「Run wild」スペシャルビデオも公開

なお、日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎で撮影された、&TEAMがユニフォーム姿で踊る「Run wild」のスペシャルビデオも公開されているので、合わせてチェックしたい。

■写真：「TIGERS B-LUCK DYNAMITE SERIES」のアンバサダーに就任した&TEAM