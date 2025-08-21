14時の日経平均は263円安の4万2625円、ＳＢＧが57.74円押し下げ 14時の日経平均は263円安の4万2625円、ＳＢＧが57.74円押し下げ

21日14時現在の日経平均株価は前日比263.43円（-0.61％）安の4万2625.12円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は709、値下がりは838、変わらずは70。



日経平均マイナス寄与度は57.74円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が47.61円、ファストリ <9983>が30.79円、第一三共 <4568>が27.75円、中外薬 <4519>が12.16円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を27.01円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が10.80円、日東電 <6988>が5.40円、フジクラ <5803>が4.22円、ＫＤＤＩ <9433>が4.05円と続く。



業種別では33業種中12業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉄鋼、パルプ・紙、化学と続く。値下がり上位には医薬品、輸送用機器、陸運が並んでいる。



※14時0分4秒時点



