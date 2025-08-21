「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が20日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。初対面で口論となり、タクシーを途中で降ろされた大先輩のタレントを明かした。

この日、事務所の大先輩、タレントの森脇健児と出演。森脇が「若手の頃はしょっちゅう飲みに会ってたからね」と話すと、クロちゃんも「そうですね。僕も京都住んでてその時に。で、森脇さんが京都だからっていうので、結構なんか飲みに誘ってくださったりとか、ご飯とか行かせてもらいました」と感謝した。

森脇は「家もよく来てね。ほんで鍋しよぜとか言うて。まだうち子供、ちっちゃかったわ」と話すと、クロちゃんも「そうですね。まだ僕初めての時は多分、上のお兄ちゃんが5歳で下の女の子は2歳ですかね」。2人の付き合いはすでに25〜6年になるという。

そんな中、クロちゃんは「森脇さんって僕と初めて会った時って覚えてます？」と聞くと、森脇は「覚えてないよ」。

クロちゃんは「当たり前のように」と苦笑しつつ「僕めちゃくちゃ覚えてて。森脇さんの荷物を団長がよくついて、なんか回ってた時だったんですよね。で、森脇さんとご飯に行かせてもらえるっていうので、“お前も来い”って呼ばれて。で、森脇さんと“初めましてクロちゃんて言います”って言って。そこからタクシー乗ってご飯食べに行ってる途中で、そこでなんか“お前もトレーニングしてんのか？”って言われたんで、僕が“ジム行ってトレーニングしてます”ってしゃべってたら、森脇さんが“毎日せなあかんで、トレーニングは”って。だけど、僕は“筋肉って48時間休ませないといけないから2日に一遍しかトレーニングしちゃダメなんですよ”ってしゃべったら、“そんなことないわ”って言って。“いや、けどそういうふうに僕トレーナーさんに言われました”っていうので、だんだんちょっと（雰囲気が悪くなった）。（タクシーから）降ろしました」と振り返った。

森脇は「降ろしたの？ほな、歩いて帰ったの？」と他人事。クロちゃんは「歩いて帰りました。歩いてっていうか、連れてってくれるはずだったのに連れてってくれなかったなと思って」とクレームを入れた。