「シャッフルアイランド」で話題の伊藤桃々、美ヒップ際立つランジェリー姿「神スタイル」「セクシーすぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/08/21】現在放送中のABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」（毎週木曜よる10時〜）に参加しているモデルの伊藤桃々が19日、自身のInstagramを更新。美しいヒップラインが際立つランジェリー姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】伊藤桃々、美ヒップ強調のランジェリー姿
伊藤は「この度、私のスタイルブック『好きになれる自分のつくりかた』に載せきれなかったアザーカットを詰め込んだ電子写真集がなんと2冊同時に発売されることになりました」と電子写真集の発売を報告。「『上書きしていい？』『桃々のこと、好き？』」というタイトルも明かしている。
投稿された写真では、写真家・茉那実氏が撮影した掲載予定のランジェリーカットを多数公開。ピンクのランジェリーを着て鏡の前でポーズを取る写真では、美しいヒップラインが際立つセクシーな姿を見せている。
この投稿に、ファンからは「神スタイル」「セクシーすぎる」「おしりが綺麗」「美しすぎる」「完璧なボディ」「ピンクが似合ってる」といったコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
◆伊藤桃々、電子写真集のランジェリーショット公開
◆「シャッフルアイランド 」
