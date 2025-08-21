さっすが【ワークマン】さん、、！ お値段以上に優秀♡「UVカットトップス」

紫外線対策が必須な夏。着るだけでOKの「UVカットトップス」があれば、楽にお出かけできそう。今回は【ワークマン】から、お値段以上の価値を感じられそうな、UVカットトップスをピックアップしてお届け。ぽわん袖が大人可愛いTシャツや、ヴィンテージライクなデザインの袖フリルトップスなど。一癖きいたデザインでおしゃれ見えも狙えるトップスは、この夏ヘビロテの予感。

即戦力になりそう！ テイスト問わず着回せる優秀Tシャツ

【ワークマン】「レディースドライサイドポケットバルーンスリーブTシャツ」\1,280（税込）

ぽわんと膨らむバルーンスリーブが目を引くTシャツは、トレンドライクなコーデを楽しみたい人にうってつけ。カジュアルすぎないデザインで、キレイめコーデやフェミニンスタイルにも合わせやすそう。UVカットに加え、吸水速乾の機能も備わったTシャツは、お値段以上の優秀アイテムと言えそうです。

体型カバーも期待◎ 大人可愛く着こなせるペプラムトップス

【ワークマン】「レディースタフコットンペプラムプルオーバー」\1,280（税込）

ウエストにギャザーを寄せたペプラムシルエットで、フェミニンな着こなしを楽しめそうなトップス。こちらの商品もUVカット機能付き。気になるお腹まわりをおしゃれにカバー、長めの袖丈で二の腕をさりげなく隠せそうなので、一枚でも安心して着用できそう。デコルテがきれいに見えそうなネックラインが抜け感も演出しています。全4色展開。

ガシガシ使える！ 着るだけでこなれるプリントTシャツ

【ワークマン】「レディースタフコットンプリントワイドTシャツ」\1,280（税込）

フロントのロゴプリントがアクセントに。ゆったり着られそうなワイドシルエットとラグランスリーブで、こなれ感のあるコーデを楽しめそうなTシャツ。UVカット機能付きなうえ、耐摩耗性のある素材で作られているため、デイリーコーデにガシガシ使えそうなのも優秀ポイント。カラーによってデザインが異なるアソートタイプなので、イロチ買いもおすすめです。全8色展開。

主役級に映える高見えトップス

【ワークマン】「レディースタフコットン袖フリルプリントプルオーバー」\1,280（税込）

色褪せたようなプリントがヴィンテージライクなムードを演出。袖のフリルデザインも可愛いアクセントになり、主役級の存在感を発揮。ディテールにこだわった高見えアイテムを投入すれば、シンプルな夏のワンツーコーデもおしゃれに垢抜けそう。クルーネックで顔まわりもスッキリとした印象に。全4色展開。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i