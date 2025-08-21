TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë¤¢¤ë23Å¹ÊÞ¤Ç¡¢Å¹ÆâÄ´Íý¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤äÊÛÅö¤Î¾ÃÈñ´ü¸Â¤Î¥é¥Ù¥ë¤òÅ½¤ê¤«¤¨¤ë¤Ê¤É¤Îµ¶Áõ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢²ñ¼Ò¤ÏÅ¹ÆâÄ´Íý¤äÈÎÇä¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö²Ã¹©¼ê½ç½ñ¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸½ºß¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¾ÃÈñ´ü¸Â¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò¡Ö¤¤¤ÄÅ½¤ë¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬µ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¥é¥Ù¥ëÈ¯¹Ôµ¡¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²þ½¤¤ä½¾¶È°÷¤Ø¤Î¶µ°é¤Î¸«Ä¾¤·¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£