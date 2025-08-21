【洪水警報】鹿児島県・南さつま市に発表 21日13:51時点
気象台は、午後1時51分に、洪水警報を南さつま市に発表しました。
薩摩、種子島・屋久島地方では、土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
22日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 22日明け方
■枕崎市
□大雨警報
・土砂災害
21日夕方から22日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 21日夜遅く
□大雨警報
・土砂災害
22日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 22日未明
■薩摩川内市甑島
□大雨警報
・土砂災害
22日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
3時間最大雨量 100mm
ピーク時間 21日昼過ぎ
■日置市
□大雨警報
・土砂災害
22日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■いちき串木野市
□大雨警報
・土砂災害
22日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
22日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■南さつま市
□大雨警報
・土砂災害
22日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 21日夜遅く
□洪水警報【発表】
22日明け方にかけて警戒
■南九州市
□大雨警報
・土砂災害
21日夕方から22日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 21日夜遅く
■三島村
□大雨警報
・土砂災害
22日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）