終戦後も続いたソ連軍の侵攻により、南樺太・真岡（現ロシア・サハリン州ホルムスク）の郵便局で女性電話交換手９人（当時１７〜２４歳）が集団自決した事件から８０年を迎えた２０日、９人の慰霊碑がある北海道稚内市で追悼の式典が開かれた。

遺族や元同僚の親族、地元の高校生ら約２４０人が参列し、９人の肖像画が並ぶ祭壇に一輪菊を手向けながら冥福（めいふく）を祈った。

稚内で追悼式典に２４０人

９人は１９４５年８月２０日朝、ソ連兵が迫る中でも真岡郵便局に残り、近隣の郵便局に戦況を伝えるなどの職務を全うした後、猛毒の青酸カリを飲んで自決した。沖縄戦の悲劇の象徴となった「ひめゆり学徒隊」になぞらえ、「北のひめゆり」とも呼ばれている。

この日の式典には、亡くなった９人のうち２人の親族２組が出席。高城淑子さん（当時１９歳）の弟・澄雄さんの長男で、淑子さんの甥（おい）にあたる高城典裕さん（６０）（千歳市）は「絶望的な状況下で職責を果たそうとした人が親族にいることで、戦争やその後の動乱を身近に感じる」と語った。

淑子さんと澄雄さんの両親は、孫の典裕さんに「（淑子さんたちは）日本の平和に貢献したんだよ」と事あるごとに言い聞かせていたという。典裕さんは７月に税関職員を定年退職。９人を知る遺族や元同僚が次々と鬼籍に入る中、今後は自分も真岡の悲劇を後世に伝える活動をしていきたいと考えている。

事件題材に舞台

参列者の一部は式典後、宗谷海峡を望む稚内公園に向かい、９人を悼む「九人の乙女の碑」（１９６３年設置）に手を合わせた。

９人の同僚で当日は非番だった金川一枝さん（２０１３年に８３歳で死去）の次女・中間真永（まえ）さんは、自身が事件を題材に脚本・演出を手がけた舞台「九人の乙女〜氷雪の門」の公演を札幌市で３日前に終えたばかり。中間さんは公演が大好評だったことを伝えたといい、「９人に『やりきりました』と報告することを目標に頑張ってきたから……」と万感の様子で語った。