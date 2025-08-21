■ダイヤモンドリーグ（DL）第13戦 ローザンヌ大会（日本時間21日、ローザンヌ）

陸上の世界最高峰のシリーズ戦、ダイヤモンドリーグ（DL）ローザンヌ大会の男子100mに昨年のパリオリンピック™100m金メダリストのN.ライルズ（28、アメリカ）が出場し、10秒02（−0.3m）で2着に入った。1着はO.セビル（24、ジャマイカ）で、このレース唯一の9秒台となる9秒87（−0.3m）で制した。

悪天候の中行われたレースは、序盤からセビルが差をつけリード。その後方では3選手が横一線に並ぶもライルズが僅差で2着に入った。

ライルズは、世界陸上ブダペストで“人類最速の男”ウサイン・ボルト以来となる100m、200m、4×100mリレーの3冠を達成していて、東京世界陸上（9月13日〜）では2大会連続の偉業に期待がかかる。

女子やり投では右肘の炎症で日本選手権を欠場していた北口榛花（27、JAL）が約2か月ぶりの実戦復帰。北口は1投目でファール、2投目で50m93マークしたが3投目は49m65と記録を伸ばせず。上位8人による4投目以降に進めずに10位で終えた。しかし北口は今大会を終え、年間上位者が出場できるDLファイナル（スイス・チューリヒ）に出場が決定。2年連続ファイナル制覇の女王が3連覇を目指す。

