2023-24シーズンに無敗でブンデスリーガとDFBポカールを制したレヴァークーゼンだが、シャビ・アロンソ前監督が昨シーズン終了後にレアル・マドリードへ移籍したのに続いてヨナタン・ター、フロリアン・ヴィルツ、ジェレミー・フリンポン、グラニト・ジャカも退団し、チームの顔ぶれは大きく変わった。



そうした中、センターフォワードのヴィクター・ボニフェイスにも移籍話が持ち上がっているようだ。イタリアメディア『SKY』によれば、ACミランはボニフェイスと移籍について個人合意に達し、既にレヴァークーゼンとのクラブ間交渉に入っているという。交渉は順調に進んでいて、ACミランは今後48時間以内にレヴァークーゼンに対して正式オファーを提示する見込みであるとも同メディアは伝えている。





ボニフェイスは、2023年7月にユニオン・サンジロワーズからレヴァークーゼンに加入。強靭なフィジカル能力を活かして攻撃のキープレイヤーとして活躍し、2023-24シーズンでは公式戦34試合で21ゴール10アシストを記録した。しかし昨シーズンは太もも裏の負傷での離脱が影響して公式戦の出場は27試合にとどまり、個人成績も11ゴール2アシストと振るわなかった。これに加えて、新指揮官のエリック・テン・ハフ監督は、ボニフェイスではなくパトリック・シックをセンターフォワードのファーストチョイスとして起用する方針を明確にしている。15日（現地時間）に行われたグロースアスパッハとのDFBポカール1回戦でもシックが先発し、ボニフェイスはベンチりしたものの出場しなかった。