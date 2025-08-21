レヴァークーゼンFWボニフェイスのACミラン移籍が濃厚に 近日中に正式オファー提示へ
2023-24シーズンに無敗でブンデスリーガとDFBポカールを制したレヴァークーゼンだが、シャビ・アロンソ前監督が昨シーズン終了後にレアル・マドリードへ移籍したのに続いてヨナタン・ター、フロリアン・ヴィルツ、ジェレミー・フリンポン、グラニト・ジャカも退団し、チームの顔ぶれは大きく変わった。
そうした中、センターフォワードのヴィクター・ボニフェイスにも移籍話が持ち上がっているようだ。イタリアメディア『SKY』によれば、ACミランはボニフェイスと移籍について個人合意に達し、既にレヴァークーゼンとのクラブ間交渉に入っているという。交渉は順調に進んでいて、ACミランは今後48時間以内にレヴァークーゼンに対して正式オファーを提示する見込みであるとも同メディアは伝えている。
これに加えて、新指揮官のエリック・テン・ハフ監督は、ボニフェイスではなくパトリック・シックをセンターフォワードのファーストチョイスとして起用する方針を明確にしている。15日（現地時間）に行われたグロースアスパッハとのDFBポカール1回戦でもシックが先発し、ボニフェイスはベンチりしたものの出場しなかった。