6泊7日の夏休み旅行での宿泊費を公開「3人と考えたらかなりリーズナブル」

料理研究家の桜井奈々が20日に自身のアメブロを更新。夏休みを利用した6泊7日の旅行でかかった宿泊費を公開した。

この日、桜井は「遥か前に感じるびわ湖大津プリンス」と切り出し「びわ湖ビューなお部屋の魅力に取り憑かれて、、早7年目。人生でこんなに一つのホテルに通い続けたことないです」と明かした。

ホテルの魅力について「なんといっても朝焼け 浄化タイムすぎる。日の出、、日の光を浴びてて始まる一日最高すぎる」「朝食ビュッフェも37階のビオナは全面びわ湖ビュー 絶景ビュッフェ最高すぎるんです！！朝から近江牛もあります」と絶賛した。

続けて「6歳以上は大人なので3人で6泊7日宿泊して、、夏休みのハイシーズンなのに！！126271円！」と宿泊費を公開。「金額だけみたら安くはないですが6泊の夏休み！3人と考えたらかなりリーズナブル ちなみに同じプリンスでも軽井沢だったら、、1泊できない金額、、です」と所感を述べた。

また、周辺のおすすめスポットとして「びわ湖テラス」を紹介し「地上が38度あっても山の上22度でした」と報告。「京都や大阪注目されがちですが滋賀県推しです」とつづり、ブログを締めくくった。