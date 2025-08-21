刺繍で描く“架空の楽園”。ジュエリーデザイナー渡辺奈菜の創造世界
刺繍と布を用いて“身につけるアート”を生み出すジュエリーデザイナー渡辺奈菜。海や自然の造形からインスピレーションを受け、繊細な刺繍と立体的なフォルムで独創的なジュエリーを紡ぎ出しています。
Courtesy of NANA WATANABE
代表作のひとつである「Shrimps」シリーズは、柔らかなオーガンジー生地に刺繍を施し、折り紙のような折り畳みや熱加工によって立体化した作品。腹部には透き通る卵を模したディテールが組み込まれ、軽やかで詩的な存在感を放ちます。精緻な技術とユーモラスな造形の融合は、彼女の創作姿勢を象徴するものです。
Courtesy of NANA WATANABE
ブランド「NANA WATANABE」は、“架空の楽園”をテーマに、自然がもつ豊かな色彩や造形美を刺繍に映し出すテキスタイルジュエリーを展開しています。高価な貴金属や宝石に頼らず、リサイクル素材を取り入れるなど、エシカルで軽やかな美を追求。作品を手にすることで心がときめき、纏うことで笑顔になれる--そんな幸福感を大切にしています。
Courtesy of NANA WATANABE
渡辺はISSEY MIYAKEのデザインチームを経て独立し、現在は藤沢を拠点に活動。国内外の展示会やミュージアムイベントにも積極的に参加し、アートとファッション、そしてサステナビリティを横断する存在として注目されています。近年では、日本の美意識を反映した繊細な色使いや、自然素材を活かした表現にも力を注いでいます。
Courtesy of NANA WATANABE
国際的な評価を得た受賞歴もさることながら、渡辺奈菜の真価は、日常を彩り、心を解きほぐすようなジュエリーを通じて「身につけるアート」の可能性を広げ続けていることにあります。彼女の作品は、装飾を超え、纏う人の内面を照らす小さな彫刻のような存在なのです。
デザイナー 渡辺奈菜/Courtesy of NANA WATANABE
Courtesy of NANA WATANABE
Courtesy of NANA WATANABE
Courtesy of NANA WATANABE
デザイナー 渡辺奈菜/Courtesy of NANA WATANABE