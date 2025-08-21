フィギュアスケート女子で２００６年四大陸選手権銀メダリストの中野友加里さん（３９）が、２１日のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）にＶＴＲ出演した。

この日のゲストは、フィギュアスケート女子で２００６年トリノ五輪金メダルの荒川静香さんと、高橋大輔さんとアイスダンスの“かなだい”カップルを組み、世界選手権で日本勢過去最高タイの１１位に入るなど活躍した村元哉中さん。２人と親交のある中野さんがインタビューに応じた様子を放送した。

フリルブラウスのトップス衣装の中野さん。顔が映し出されると、中野さんは「こんにちは。元フィギュアスケーターの中野友加里です」と自己紹介してニッコリ。画面のテロップでは「フィギュアスケート解説・審査員 中野友加里（３９）」と説明された。

４歳年上の荒川さんとは同時期に活躍。「シニアの大会にでるようになってからは、一緒に遠征に行くようになりまして。同じ部屋でいろんなお話をさせていただきました」と懐かしんだ。

現在は「今はお互いに子どもがいて、ママ友としていろんなやり取りをしているんですけれども。お子さんが虫が好きで、うちの息子もすごく虫が大好きなんですよ。荒川さんから、（チョウの）幼虫をもらったことがあって。サナギから羽化する瞬間の動画を送ってくださったりして」と現在の交流を明かす。荒川さんについて「嫌いなものでもチャレンジする精神がすごいなと思いました」と語った。

ネットは「中野友加里さんっ！相変わらずお美しい。品があるのよね」「中野友加里もう３９か」「フィギュアスケーター中野友加里のドーナツスピンが１番好き 世界イチ」と反響。また、現在の肩書に「中野友加里さんは今、審判員もやってるのか」と驚く声も寄せられた。

中野さんは現在３９歳。代名詞である高速の「ドーナツスピン」を武器に、２００５年のＮＨＫ杯優勝など活躍。１０年に現役を引退後、フジテレビ社員となり、１９年に退社。２０年には自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設した。

プライベートでは１５年に一般男性と結婚。１６年に第１子長男、１８年に第２子長女を出産している。