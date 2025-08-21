Mega Shinnosukeの新曲「ごはん食べヨ」が、10月3日夜11時から放送のTVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』（BS朝日）のオープニング主題歌に決定。あわせて、同楽曲の一部を聴くことができる公式アニメPVが公開となった。

同アニメの原作は『クレヨンしんちゃん』の公式スピンオフとして、しんちゃんの父 野原ひろし（35）の昼メシにまつわる出来事を塚原洋一が描いた“メシ漫画”。『クレヨンしんちゃん』シリーズでは描かれていない、サラリーマンとして家族のために働くひろしの束の間の息抜き＝昼メシを、限られたお小遣いと時間の中でこだわりにこだわり抜く姿“昼メシの流儀”を描いている。

オープニング主題歌決定に際して、Mega Shinnosukeは「小さい頃、「クレヨンしんちゃん」だ～と同級生からいじられてたしんのすけが本当にクレヨンしんちゃんの作品に関わってしまいました」とコメントしている。

＜Mega Shinnosuke コメント＞

まさかの僕しんのすけが主題歌！ありがとうございます！小さい頃、「クレヨンしんちゃん」だ～と同級生からいじられてたしんのすけが本当にクレヨンしんちゃんの作品に関わってしまいました人生は何があるか分からない平和でクスッとできるお話！放送楽しみです！

毎日生きてると本当に色々大変なことが誰しもありますよね、！バタバタと進む生活の中ほっと一息つけるようなおいしいごはんを食べて やるぞー！ってなって欲しいです！気楽にいこうね という歌詞の通り何かを食べてエネルギーを得てますますに生きていきたい そんな楽曲です！小さく踊ると尚楽しい元気に愉快に気楽に行きましょう

（文＝リアルサウンド編集部）